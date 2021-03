“Estoy devastada”: Sofía Franco se pronuncia tras escándalo con Álvaro Paz de la Barra

Compartir Facebook

En una nueva edición de Magaly TV La Firme, Sofía Franco se pronunció tras el escándalo con Álvaro Paz de la Barra, que hasta el momento la tiene en la comisaría.

Según el parte policial el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, y su aun esposa, Sofía Franco, permanecen desde esta mañana (25 de marzo) en la comisaría del distrito por una denuncia de violencia familiar impuesta por el alcalde contra la exconductora de televisión.

“Estoy un poco nerviosa, estoy acá en calidad de detenida. Es una situación que me tiene realmente devastada. Me han separado de mi hijo y esto todavía va a seguir un curso porque mañana me van a llevar a Fiscalíay hay toda una burocracia de trámite que voy a tener que seguir”, dijo la exconductora de televisión.

“Yo llamé a todas las líneas porque estoy sola. En primera instancia queríamos conciliar y a veces para evitar que esto pase a mayores. Nada tiene solución, el daño está hecho, psicológicamente estoy muy mal”, agregó la ‘rubia’ con la voz entrecortada.

Por su parte, Magaly Medina sostuvo que la ayudará con abogados para que se esclarezca los hechos.

Suegra de Sofía Franco: “Ella está enferma y por eso agredió a mi hijo”

La madre del alcalde de La Molina Álvaro de la Paz Barra decidió pronunciarse tras el escándalo de su hijo con la exconductora Sofía Franco.

A su salida de la comisaría donde se encuentran ambos, señaló que: «como familia lamentamos la situación en la que se encuentra mi hijo Álvaro. Él ha sido agredido por Sofía, él no es un agresor. Sofía está enferma, tiene una enfermedad, lamentablemente nadie está libre».

«Es un tema que tiene que ver con la parte psicológica, oportunamente ya se dará a conocer eso. Nadie está libre de estar enfermo, en esa situación y producto de eso es que ha agredido a mi hijo». «No es la primera vez, él ha querido preservar la estabilidad de su hijo, de mi nieto de 8 años, pero hemos llegado a una situación insostenible», sostuvo.

