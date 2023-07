“Estoy enamorada”: Milett Figueroa se confiesa en redes sociales [FOTOS]

¡Grita su amor a los 4 vientos! Milett Figueroa, gracias a su participación en “El gran chef famosos”, se ha vuelto en una de las figuras públicas favoritas por el público. Alejada de los escándalos que la acompañaron durante sus primeros años en la televisión nacional, la modelo vive un renacer en su carrera artística. Voceada en los últimos días para ser parte del programa “Bailando 2023” de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa sorprendió con una publicación en redes sociales, donde aseguraba que estaba enamorada.

Milett Figueroa sorprende en redes sociales

La vida de Milett Figueroa siempre será motivo de rumores y verdades. Durante su participación en “El gran chef famosos”, la modelo fue vinculada con el jurado del programa, Giacomo Bocchio. Ambos negaron la existencia de una relación sentimental, rompiendo las ilusiones de muchos fanáticos quienes sentían que su química traspasaba las pantallas.

En entrevista con Reporte Semanal, Milett Figueroa aseguró que su corazón se está tomando un descanso de las relaciones, aunque no descartó enamorarse en un futuro cercano. Por ello, gran sorpresa causó la más reciente publicación en redes sociales de la ex integrante de Combate, donde deja nota que se encuentra enamorada.

“Ustedes ya saben que estoy enamorada de mi País (cántese con voz de Eva Ayllon). Ok, hablando en serio, tienen que venir a Millpu ¡ES MARAVILLOSO! Tiene una luz única (véase en mis fotos) y el agua es turquesa, pero eso sí, ¡es HELADA! ¡Intenté meter solo los pies y no pude casi me congelo, pero es bellísimo! ¿Ven mi sombrero? Me lo presto una mamita de Ayacucho”, posteó Milett Figueroa, dejando ver el gran amor que siente por los paisajes peruanos.

Además, se animó a invitar a todos sus seguidores en redes sociales que visiten Millpu y brindó algunas indicaciones para todo aquel que se atreva a esa aventura.

“Recomendaciones: vengan con agua y si les choca la altura tomen un matecito de coca. Es a tres horas de Ayacucho y 15 min caminando, vengan preparados para disfrutar un buen rato y recargarse de la mejor energía en este lugar. Están cordialmente invitado”, agregó la modelo.

Busca triunfar en Argentina

Recientemente se dio a conocer que la modelo Milett Figueroa será parte del programa argentino ‘Bailando 2023′. Esto ha causado una gran emoción en sus fans, quienes han quedado sorprendidos por la grata noticia.

Esto se dio a conocer gracias a Ángel Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana, pues fue el responsable de dar la gran noticia.

“Una chica peruana, influencer, que estuvo en ‘Masterchef’ (‘El Gran Chef’) de allá (Perú), es muy conocida y que se suma a ‘Bailando’. Se llama Milett y es muy bonita”, indicó el periodista, quien también será jurado en el concurso de baile. Además, dio a conocer que la pareja de baile de la actriz será Martín Salwe, uno de los participantes más populares de ‘El Hotel de los Famosos’.

¡MILETT FIGUEROA CONFIRMADA PARA EL BAILANDO 2023 DE ARGENTINA 🇦🇷 ! Esto es un NOTICIÓN. Una peruana más se va a un Reality internacional y ahora al show de Tinelli luego de su exitoso paso por #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/1SbRpiQVtx — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) July 15, 2023

“Todavía no puedo hablar del sobre ese tema, pero me encantaría y me emociona la posibilidad de ir a Argentina a trabajar. Definitivamente, este ha sido un gran año para mí, un año lleno de oportunidades, sigo haciendo lo que quiero y me gusta. El baile es uno de ellos”, indicó Milett Figueroa muy contenta.