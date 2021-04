Compartir Facebook

Rosángela Espinoza no se calló nada frente al Tribunal de Esto es Guerra y se mostró en desacuerdo en todo momento con la decisión de enviarla al equipo de los Guerreros. Asimismo, mencionó que a ellos no les conviene sacarla porque es toda una profesional.

En medio del set, la popular ‘Chica selfie’ escuchaba atentamente lo que mencionaba la voz del Tribunal y casi con un rostro retador, no agachó el rostro en ningún momento.

«En este programa a lo largo de 9 años, ningún competidor ha hecho lo que quiere… Usted ayer no quiso acatar mis ordenes…Hoy voy a decidir qué va a pasar con usted, usted en este momento no es ni Guerrera ni Combatiente, usted se va a la fila de atrás», indicaron.

Sin embargo, poco después y bastante despreocupada, ‘Rous’ dejó ver que poco o nada le importa seguir en la competencia porque tiene demasiadas cosas por hacer.

«¡Me voy a mi casa! No estoy en ningún equipo, ¿para que voy a estar atrás perdiendo el tiempo? Dígame si realmente me quiere en el programa, sino yo tengo también otras cosas que hacer… Usted piensa que es lo único que tengo, se equivoca señor Tribunal», arremetió.

«Yo no le tengo miedo, por eso estoy estudiando, ya no me falta nada para terminar mi carrera. A mí no me venga a tratar de esa manera… El que ríe último, ríe mejor. El tema no es con mis compañeros, es con usted… No soy títere de nadie. No le conviene sacarme del programa… ¡Que me saque!», retó al poco tiempo.

LAMENTÓ EL FALLECIMIENTO DE SU TÍO

“La chica selfie” confesó que la más afectada por la triste noticia fue su mamá, pues no pudo darle el último adiós a su hermano, ella se encuentra muy triste.

Rosángela comentó que se encuentra destrozada por la muerte de su tío. Esta noticia lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

“Mi tío se sacó todo, se sacó el oxígenos, ya no quería seguir. Mi mamá está demasiado triste, muy adolorida de perder a su hermano que no lo tenía cerca y hace años que no lo ve”, comentó Rosángela.

“Este virus está matando mucha gente, cuídense mucho. Ya no basta con un concentrador de oxígeno o un balón de oxígeno, ya cuando las cosas se complican, hay que entubarlo”, advirtió poco después.

