“Estoy muy contenta con él”: Alejandra Baigorria agradece a Said por costoso regalo

El chico reality Said Palao sorprendió a propios y extraños con el tremendo regalo a su pareja Alejandra Baigorria por su cumpleaños número 33 con lujosa maleta.

Tras la derrota en México, Alejandra Baigorria no la habría pasado tan mal pues llegaba su cumpleaños y Said Palao decidió sorprenderla con inolvidable detalle. “A mí me encantan mis cumpleaños y él lo sabe, mi familia también, mis amigos también, así que la he pasado lindo”.

“La verdad que lindo. Se pasó con el regalo, se pasó con todo y más de lo que es el regalo, es el detalle, la forma y creo que la persona que lo prepara, lo piensa y busca lo que sabes que te va gustar, lo más bonito”, agregó.

La empresa llenó de elogios al popular ‘Samurai’ y dijo que más que el detalle propiamente, es la intención. “Creo que eso demuestra mucho de la persona. Estoy muy contenta con él y muy contenta por el día”, concluyó.

Alejandra Baigorria pone en aprietos con deseo cumpleañero: “Se viene el matrimonio y el Saidcito”

Alejandra Baigorria se juntó con los chicos de ‘Esto es Guerra’ para celebrar su cumpleaños en una cena entre amigos. Patricio Parodi, Hugo García, Luciana Fuster, Alexandra Balarezo y hasta el productor del programa, Peter Fajardo, llegaron a la reunión.

Todos disfrutaron de la comida hasta que llegó la hora de cantar ‘Cumpleaños Feliz’ y soplar las velitas. Le pidieron a Alejandra que pidiera un deseo y ella aprovechó ese momento para jugarle una broma a su novio, Said Palao.

“Se viene el Saidcito”, dijo ‘Ale’ como deseo de cumpleaños, pero la vela no se apagó por lo que su deseo no se cumpliría. Todos sus amigos empezaron a reír por la situación, y ‘Ale’ intentó por segunda vez ahora con el deseo del matrimonio.

“Se viene el anillo”, dijo la ‘gringa de Gamarra’ pero la vela tampoco se apagó. La tercera era la vencida, así que ‘Ale’ dio su deseo definitivo y esta vez sí apagó la vela a como de lugar.

“Se viene el matrimonio y el Saidcito”, dijo Alejandra y ella apagó las velitas con sus dedos. Parece que la relación de los ‘chicos reality’ va por buen camino y por eso la ‘gringa’ ya quiere ‘matri’ y hasta hijos.

