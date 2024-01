«Estoy para que me mantengan»: Claudia Serpa marca distancia de ‘chibolos’ que le escriben en redes

¡La quieren de sugar mami! Claudia Serpa, destacada intérprete y actriz cómica, sigue encantando a la audiencia con su versatilidad artística en el ámbito del entretenimiento. Fuera de los escenarios, la vida romántica de Serpa ha suscitado interés entre sus seguidores. Ante ello, reveló que muchos jóvenes le escriben buscando una relación amorosa. No obstante, ella enfatiza que no está para ser ‘sugar mami’ de nadie.

La buscan para que sea ‘sugar mami’

En una entrevista, Claudia reveló que después de que la relación de su hermana con un hombre más joven se hiciera pública, varios jóvenes la han contactado manifestando su deseo de que ella sea su «sugar mami». Sin embargo, ella enfatizó que es «sheyla lover» y le gusta que la engrían con regalos, joyas, viajes, etc.

“Después de que mi hermana anunciara su relación con su colágeno, harto chibolo me escribe en las redes sociales, quieren que sea su ‘sugar mami’… pero yo estoy para que me mantengan”, declaró para un medio local.

“Me gustaría que me sorprendan con detalles como carteras, una cena bonita, viajes, joyas, sino next, ja, ja. Es que soy ‘Sheyla lovers’. Además, creo que las mujeres debemos exigir lo que nos merecemos. Si un hombre quiere ganarse el corazón de una mujer, pues los detalles son importantes, eso nos gusta”, indicó.

Tuvo una relación tóxica

En otra instancia, compartió que vivió una relación tóxica en la que no pudo avanzar en su carrera debido a los celos de su pareja. Cabe resaltar que en el medio donde los artistas se desempeñan es muy difícil conseguir a alguien que lo comprenda totalmente y Claudia Serpa lo reconoce. Ella contó que siempre había alguien que le «ponía mala cara» y que por eso decidió terminar una de sus relaciones.

“Tuve una relación tóxica, no me dejaba avanzar en mi carrera por sus celos. En este ambiente artístico es difícil encontrar alguien que te comprenda, yo soy un loco calato, extrovertida, me gusta estar con la gente, y siempre había alguien que me ponía mala cara, me bajaba todo el ánimo… y por eso, decidí decirle chau”, mencionó.