«Estoy recibiendo tanto odio»: Cielo Torres y otros artistas responden a los haters de sus redes

La cantante Cielo Torres junto a otros artistas como Natalia Salas, vienen recibiendo varios ataques en redes sociales. A causa de participar en la canción de una campaña llamada ‘Peruanos de Verdad’. Algunos han decidido responder antes los ataques y aclarar lo sucedido.

Cielo Torres responde a haters

La cantante tacneña fue invitada a participar en una campaña llamada ‘Peruanos de Verdad’ e formó parte de la canción junto a varios artistas nacionales. Desde entonces, Cielo Torres ha estado recibiendo ataques de haters en sus redes sociales.

Por medio de las historias de su Instagram, la cantante decidió responder: «Nosotros como artistas siempre nos han invitado a colocarle voz a diferentes canciones de campañas que suceden en el año. Esta vez, la gente de Tv Perú se comunicó conmigo para poder ser parte de esta canción, que obviamente llamaba a la unión y al amor de los peruanos».

Luego, comenta que al parecer se habría malentendido la situación porque desde entonces ha estado recibiendo ataques: «Estoy recibiendo tanto hate, tanto odio por mis redes sociales. Quiero decirles a ustedes que yo para ser parte de esa canción, no he cobrado ni un sol».

«Cuando nosotros colaboramos y somos parte de una campaña, no se cobra, no nos paga, no nos dan canje, no nos dan ningún favor, ni absolutamente nada. Porque todo lo hacemos en base a nuestro talento y en base al amor que tenemos por la campaña que nos brindan», comenta finalmente Cielo Torres.

Natalia Salas se pronuncia

La querida artista y actriz Natalia Salas también se pronunció antes los ataques que ha venido recibiendo en las últimas 24 horas. Además, comentó que ha participado anteriormente en diferentes campañas en contra del maltrato animal, de la mujer, la lucha contra el cáncer y muchas otras cosas más.

«Hace un par de semanas, me llegó la invitación para formar parte de una canción en la que buscaban hablar del amor, la empatía y de la unión entre peruanos. Leí la canción, me gustó la melodía y dije que cuenten conmigo. Porque la idea de la canción era promover la unión y el amor, no todo lo que se ha generado ahorita», comenta.

Natalia Salas comenta que no ha recibido ningún pago por la grabación del video, ni pasajes, ni maquillaje, ni nada. «Siempre ha existido estos tipos de himnos que ha promovido el amor, la amistad, la igualdad, etc. Alguien no lo ha tomado bien y esta forma de verlo, se ha esparcido por todo el país».

Luego, comenta que no es simpatizante de ningún partido político: «No me gusta, ni quiero, ni soy amiga de nadie del poder, al contrario. Me da mucha pena de algo que pudo ser muy bonito, se haya manchado así».

@nataliasalasz El odio nunca será un buen camino. El desconocimiento puede llevar a cometer errores, investiguen, pregunten… no solo acusen. Aquí mi real y unica verdad. Bendiciones para todos ♬ sonido original – Natalia Salas Zuazo

«Puede haber diferencias de pensamiento, lo que no me parece correcto son los mensajes de odio, de violencia, de horribles que estoy recibiendo y lo están recibiendo algunos amigos míos. Si ustedes leyeran el tenor de las cosas que me han mandado, de verdad es para derrumbar a cualquiera», añade.

Finalmente, Natalia Salas comenta que ha decidido bloquear todos los mensajes y comentarios en sus redes: «Siento que no me merezco que me traten así porque yo no le he hecho nada a nadie, nunca. Estoy apechugando acá porque no creo que hayamos cometido un error porque lo hicimos de buena fe. No se hizo con un tenor político, si ahora lo tiene, lo lamento muchísimo».