Estrella Torres comparte un hermoso video de su boda con sus fans: «Me hizo llorar» [VIDEO]

Estrella Torres es una querida artista de la cumbia peruana, quien hace un par de meses se casó con Kevin Salas. La joven cantante ha compartido diversos detalles sobre su boda y ahora compartió un hermoso video con sus seguidores.

¡Comparte bello video de su boda!

La cantante de cumbia se casó en septiembre con su mánager Kevin Salas, desde entonces han compartido felices su amor. La boda de Estrella Torres se convirtió en una de las más glamurosas con la participación de cuatro orquestas.

A cuatro meses de contraer matrimonio, Estrella Torres y su esposo compartieron un hermoso video sobre su boda. Por medio de sus redes sociales, la cantante contó que se emocionó mucho al verlo: «Acabo de subir el videíto que me hizo llorar, que me hicieron llorar. Espero les guste mucho».

Junto al video, la artista escribió un bello mensaje: «Queremos agradecer a Dios por habernos permitido vivir y cumplir uno de nuestros sueños. El que una relación sea bendecida por Dios y se convierta en matrimonio. Espero disfruten este hermoso video de lo que fue nuestra unión».

Finalmente, agradeció a todas las personas que formaron parte de su boda y que cumplieron su sueño: «Los quiero y recomiendo muchísimo porque un día así no se le confía a cualquiera y no me equivoqué con ustedes. Gracias amigos, familiares y todos los que pusieron su granito».

¡Estrella Torres viene con más fuerza!

La casada Estrella Torres cuenta con una trayectoria musical de muchos años, donde ha formado parte de distintas agrupaciones de cumbia como Corazón Serrano. Desde entonces, se ha ganado el cariño del público por su talento en el canto, su carisma y humildad.

Junto a su esposo y mánager Kevin Salas, la cantante ha realizado varios lanzamientos en los últimos meses como ‘Nostalgia’ y ‘El Charlatán’ con Alexander Blas. Estos videoclip ya superaron los miles de reproducciones en YouTube y al público le fascinó.

@estrellatorresperu Preparandome para todo lindo lo que se viene este año 2024 , gracias por su apoyo de siempre 💜 @Laushi_moda ♬ Beyonce – AMARNI

En este nuevo año, Estrella Torres anunció que viene preparando nuevos temas inéditos. Por medio de sus redes sociales comunicó que ya viene grabando y eligiendo nuevas composiciones para sus seguidores.