Estrellas de la cumbia en especial de Fiesta Karibeña ¡No te lo pierdas!

El día de hoy, Fiesta Karibeña te trae una ‘Noche de Cumbia’ imperdible, bajo la conducción de la sensual Morelia García, quien junto a grandes exponentes de la música te armarán el juergón de fin de semana.

Por el lado de Venezuela tendremos a los integrantes de Salserín, quienes traen la salsa con mucho swing. “Nosotros estamos muy agradecidos con todo el público que semana a semana nos acompaña en Fiesta karibeña, el programa de hoy no se lo pueden perder porque tendremos a Salserín con quienes volvimos a recordar aquellos éxitos que marcaron generaciones. Las chicas estuvieron efusivas, buscaron tomarse fotos con los chicos, las señoras estuvieron babeando por los muchachos y la pasamos increíble”, comentó Morelia.

Y por el Perú, nos representarán grandes exponentes de la cumbia como Deyvis Orosco, Maricarmen Marín y Marco Antonio Guerrero. “Además tendremos al papacito de la cumbia Marco Antonio Guerrero con todos sus éxitos, también tenemos a al ‘Bomboncito de la cumbia’ y a la gran Maricarmen Marín. A pesar del frío que hacía la hermosa gente no se movía de su sitio porque esperaban ver a todos sus artistas favoritos, el clima no fue un impedimento para ellos”, agregó la conductora de televisión.

De otro lado, Morelia resaltó el buen trabajo que ofrece Fiesta karibeña, pues es un espacio hecho con mucho amor y familiar. “La gran mayoría en la televisión peruana es de programas de farándula y nosotros queremos que la gente se divierta en familia con cosas sanas y divertidas, me alegra ver a la gente juerguear, verlos felices. No me van a creer, pero hay cuatro señoras que siempre están en nuestras presentaciones, son nuestras ‘caseritas’”, finalizó la ‘Charapita’.

Todos los sábados de 8 a 10 de la noche, tienes una cita con Fiesta Karibeña, espacio que puedes ver por la señal de Exitosa TV canal 11 y 711 de Movistar, 510 HD en Claro y 6.1 en Direct TV