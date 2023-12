“Estupidiza al público”: Lucho Cáceres despotrica contra final de “Al Fondo Hay Sitio” y Erick Elera responde con todo

¡Arde Troya! El capítulo final de “Al Fondo Hay Sitio” dejó muchos comentarios divididos. Mientras unos halagaron el gran final de la última temporada de la serie, otros lo criticaron a más no poder y consideraron que ya había cumplido su ciclo. Uno de los abanderados de estas opiniones en contra es Lucho Cáceres, quien “destruyo” a la serie de América Televisión. Sin embargo, Erick Elera salió en defensa de su centro de trabajo y arremetió contra el actor.

Lucho Cáceres contra Al Fondo Hay Sitio

El viernes 22 de diciembre marcó el final de la décima temporada de ‘Al fondo hay sitio’, generando opiniones encontradas en las redes sociales. El actor Lucho Cáceres expresó críticas en Instagram, utilizando términos fuertes contra aquellos que siguen la serie. Su publicación desencadenó una discusión con Erick Elera, actor que interpreta a Joel Gonzales en la ficción.

«¿En serio hay alguien que le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?», preguntó Lucho Cáceres en sus redes sociales. Rápidamente, diversos usuarios se pronunciaron a favor y en contra, pero la opinión de Erick Elera llamó la atención.

«Lo bueno es que estás pendiente, un abrazo, compañero», le respondió el popular “Niño con cara de pez”. Lucho Cáceres no se quedó callado y contrarrestó las palabras de Erick Elera con una crítica contundente hacia la producción de la serie nacional.

«Sobre lo de estar pendiente, lo hago con todo, Erick querido. (…) No tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho, creo que más que entretener estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista. Un abrazo», señaló Cáceres.

«No te preocupes, tómate todo el tiempo que sea necesario, no es una competencia, y si quieres no lo hagas, pero no pierdas nunca la capacidad de indignarte y de decir lo que piensas. (…) Sabes muy bien que no es mi estilo callarme y sabes también que no soy el único que tiene esa percepción. Entiendo a los asalariados que no se atreven a decirlo, pero no todos somos iguales, felizmente. Que estés bien, querido Erick», sentenció Lucho Cáceres.

Irma Maury responde

Cuando se pensaba que todo quedaría ahí, Irma Maury, la recordada “Doña Nelly” también se hizo presente en la discusión. La recordada actriz intentó calmar las aguas, primero aplaudiendo un comentario de Erick Elera y luego respondiendo a Lucho Cáceres.

«Esto de las redes es rechistoso leerlos». Lucho no se enfrentó con Irma, ya que solo atinó a mandarle un sentido mensaje. «Viejita querida, se te extraña. Un beso muy grande y que pases unas felices fiestas», escribió.

¿En qué acabará este enfrentamiento de los actores? Es sabido que Lucho Cáceres siempre ha tenido una opinión contraria a “Al Fondo Hay Sitio” y al parecer, ya se ganó un enemigo: Erick Elera.