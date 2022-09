Ethel arremete contra Rafael Fernández: “Está humillando a Karla”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Ethel Pozo mostró su rechazo a las declaraciones que viene dando el “huevero”, donde él deja en claro que “el amor por Karla se fue acabando”.

Ethel disparó con todo contra Rafael Fernández. (Foto: Web)

¡Disparó con todo! Ethel Pozo, conductora de “América Hoy”, habló fuerte y claro sobre las recientes declaraciones de Rafael Fernández. En ellas, el “huevero” confiesa detalles no contados hasta ahora sobre su separación con la ex de Christian Domínguez.

La molestia de Ethel se hizo notar en el set del magazine de América. Ella sorprendió cuando le dio un consejo a la conductora de espectáculos por la difícil situación que está atravesando luego del final de su matrimonio.

“Esto viene de tiempo, cuando una relación se termina, hay que agradecer”, comenzó diciendo la psicóloga Lizbeth Cueva, quien estaba de invitada en el set. “¿Agradecer? ¿Cuándo dice que lo obligaron a casarse? La está humillando en su físico a la mujer”, respondió Ethel.

También puedes leer: Rafael Fernández revela pasajes de su relación con Karla Tarazona

“Tiene los recursos para levantarse a pesar del dolor, pero sabe que tiene que trabajar para salir adelante”, explicó la psicóloga Lizbeth Cueva, a lo que se sumó Janet Barboza. “Uno conoce a su pareja cuando terminan, y hemos visto la peor cara de Rafael Fernández”, finalizó.

EX DE RAFAEL FERNANDEZ DEFIENDE A KARLA TARAZONA

La popular “mortificada” no dudó en dar su total respaldo a la conductora de ‘D Mañana’. Asimismo, decidió no opinar de más, pues como se recuerda, en su momento ella reveló que el ‘huevero’ la engañó.

“En su momento yo salí a hablar, que es algo de lo cual me arrepentí. Yo salí totalmente perjudicada, se me ridiculizó en televisión. Yo dije lo que tuve que decir y si en su momento ella no creyó o no sé, ya es un tema que no es de mi interés”, comenzó diciendo en “Amor y Fuego”.

Mira aquí:

Finalmente, aprovechó el espacio para dejar en claro su total respaldo hacia Karla Tarazona, con quien en más de una oportunidad tuvo fuertes diferencias debido al popular ‘Rey de los huevos’.

“Yo jamás me burlaría del sufrimiento de una mujer, porque creo que todas hemos pasado por momentos difíciles y es comprensible, ¿no?”, finalizó.