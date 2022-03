Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi alistan su regreso a la cocina con un nuevo programa llamado ‘En esta cocina mando yo’, que se estrenará el domingo 6 de marzo a las 7 de la noche. Sin embargo, esta nueva aventura televisiva llega cuando el padre de la presentadora de televisión reaparece tras varios años de ausencia.

En conversación con Karibeña, Ethel abrió su corazón y habló sobre las recientes declaraciones de Jorge Pozo, quien estuvo solicitando una manutención a su hija, tras más de 40 años de ausencia.

-¿Crees que tu padre quiere aprovecharse de tu fama? Creo que todo el Perú entero sabe que he tenido en mi mamá a la mujer que hizo de madre y de padre. Mi mamá desde los 17 años de edad que me tuvo, ha sido madre y padre.

-Cuando tu padre dice que quiere verte y abrazarte ¿Sientes que sus palabras fueron sinceras? No he escuchado ninguna de esas palabras porque “Mi familia esta completa” no he tenido ocasión de ver nada, pero cuando mi mamá me tuvo a mí, y no tuvo para comprar un tarro de leche no tuvo ayuda de nadie. Han pasado 41 años sin escuchar que alguien pregunte por mi o por mis hijas. El amor se expresa toda la vida, y no creo que un papa pueda aparecer 41 años después si es que no estuvo antes.

-¿Guardas algún resentimiento hacia tu padre? No guardo ningún resentimiento, soy una persona tranquila, me gusta vivir en paz, nunca me ha gustado ser la víctima.

Me tocó tener una sola persona que me guiaba y me criaba, mi mamá tuvo la ayuda de mi abuelita Teresa y de mi tía. Y cuando decidí entrar a la televisión fue para transmitir cosas positivas y buenas.

-¿Lo perdonas por estos años de ausencia? No tengo porque perdonar a nadie, he crecido con mi mamá y yo solo tengo a mi mamá.

-¿Existe la posibilidad de un acercamiento entre ustedes? Yo tengo mi familia muy bien formada, tengo a mis hijas, mi mamá y mi novio que es un excelente padre y estamos completos.

-En líneas generales ¿Qué opinas de los padres que abandonan a sus hijos? No se les puede llamar padres. Padre es la persona que te cría, el que está en las buenas y en las malas.

-Finalmente ¿Cómo tomaste el apoyo que te han dado algunas personas del espectáculo? Ay, yo les agradezco. No he podido ver nada porque estaba grabando en la Chola, y además estuve con el de vuelta a clases de mis hijas, así que he estado a full. (V. Rondón).

También puedes leer: Angie Arizaga no descarta embarazo con Jota Benz: “Tiempo al tiempo”