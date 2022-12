Ethel Pozo fastidiada de coqueteos de Facundo González con su madre

Compartir Facebook

La engreída de Gisela Valcárcel del pozo hablo para las cámaras de América espectáculos y afirmó que no le gustan para nada las bromitas que se hace Facundo González con su madre en el programa de El Gran Show.

Ethel se ha mostrado bastante fastidiada con los coqueteos de su madre con el ex chico reality además recalcó que odia que Facundo le diga hija cada vez que la ve.

“Salgo por el baño o los camerinos y me sigue llamando hija, entonces lo miro con mirada de desprecio 2022″, señaló fastidiada la conductora.

Por su lado la conductora de América Hoy Janet Barboza le recomendó a Ethel que no sea tan tóxica con su madre pues sí ella quiere hacer feliz puede elegir a la persona que desee.

“No seas tan tóxica, tienes que dejar fluir a tu madre, tú estás casada, estás feliz, ella tiene derecho”, dijo la popular ‘Rulitos’.

A pesar del consejo de Janet, Ethel afirmó qué es una mujer bastante madura y sabe lo que le conviene y que no le conviene a su madre. Dejando más que claro que Facundo González no le haría nada bien a su madre ya que de los jugueteos no pasa, el día que su madre tenga algo serio con una persona ella será la primera en apoyarla.

“A nadie le va a gustar que su mamá esté haciendo esas bromas… Juegos con juegos, Yo estaré alegre cuando (la relación) sea algo real, por supuestos será maravilloso”, agregó este lunes en ‘América hoy’.

Hasta el momento Gisela no se ha referido acerca de la incomodidad de su hija talvez brinde alguna declaración en este sábado que se la Gran final del Gran Show