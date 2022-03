Ethel Pozo le agradece a Magaly: “Ella y mi mamá criaron a sus hijos solas”

Compartir Facebook

La hija de la ‘señito’ habló para un medio local sobre la situación referente a su padre y le agradeció a la popular ‘urraca’ por su apoyo.

El papá de Ethel Pozo, apareció recientemente en todos los medios pidiendo la ayuda de Gisela Valcárcel y de su hija, Ethel Pozo. Sin embargo, Magaly Medina expresó que ella fue la primera que le cerró la puerta de su programa en el mes de Febrero.

Asimismo, la ‘urraca’ destacó el respeto que tiene por su ‘comadre’ Gisela, por sacar adelante a su hija ella sola. Ethel no tuvo más que palabras de agradecimiento para Magaly pues ella también pasó por una situación similar con su hijo.

“Yo he estudiado con el hijo de Magaly en la universidad, ella y mi mamá tienen cosas en común al haber criado solas a sus hijos”, dijo. “Le agradezco a ella y a cualquier persona que se haya solidarizado con mi madre, porque es una historia de ella, quien me crío sola y en mi vida de 41 años solo he visto a mi mamá, a mi abuelita y mi tía Martha”, agregó.

Ethel Pozo también destacó que la ‘urraca’ haya dejado de lado el estilo de su programa para expresarle su ‘respeto’ a la ‘señito’. “Uno puede tener un programa de críticas, un magazine, pero somos seres humanos y la gente tiene memoria”, señaló.

Gisela Valcárcel se pronunció vía redes sociales sobre la denuncia que hace su expareja y progenitor de su hija Ethel Pozo pidiendo pensión pues sufre un tumor cerebral.

Jorge Pozo fue entrevistado por ‘Amor y Fuego y fue enfático para exigir a su primogénita una remuneración económica para costear su enfermedad.

A través de Instagram, la popular ‘Señito’, no dejó pasar la oportunidad y dijo: “empiezo pensando en lo agradecida que estoy… mil gracias a cada persona por el apoyo que siento que me dan”, se lee en sus estados.

“Como cada día levántate, pelea tus batallas, todos las tenemos, recuerda que nunca estuvimos, estamos o estaremos solas… Dios hace maravillas y nos ama, por eso lo amamos”, agregó Gisela Valcárcel.

