¡No lo supera! Ethel Pozo llora al recordar el motivo por el que dejó de ser amiga de Melissa Paredes

Ethel Pozo fue entrevistada por el youtuber Alvaro Zagal quien no dudó en hacerle todo tipo de preguntas a la hija de Gisela Valcárcel y hasta ponerla en aprietos.

La conductora de ‘América Hoy’ reveló el motivo por el que decidió alejarse de Melissa Paredes y es que la ‘Ojiverde’ consideraba a la actriz una gran amiga y al parecer hasta el día de hoy le afecta hablar del tema.

Entre lágrimas

Ethel Pozo no se guardó nada y contó el motivo por el que su amistad con Melissa Paredes terminó, incluso descartó que haya sido por su salida del programa.

Como se recuerda la actriz fue separada del programa por su escándalo de presunta infidelidad a Rodrigo Cuba.

Es por ello que la engreída de la popular ‘Señito’ recordó que su amistad se fue distanciando poco a poco y que su salida de la tv no era excusa para que dejaran de ser amigas.

«No es la televisión. Nuestros caminos se separaron, por ejemplo, yo dejé de trabajar con Natalia Salas y sigue siendo mi amiga. Si la amistad es real y verdadera hubiera permanecido», afirmó.

Asimismo, confesó que el momento en el que sintió que perdió su amistad.

Revelando que fue cuando la actriz fue cuestionada por la reciente incursión en la actuación.

Por lo que Melissa tuvo comentarios sarcásticos en contra de la conductora de tv.

«Ella se expresó mal de mí a nivel de mi actuación (…) Le pregunté ¿te han editado? y me dijo que era literalmente lo que ella pensaba.» comentó.

Reiteró que las palabras de Melissa le dolieron porque ella si la conocía y eso le afectó emocionalmente.

Pues consideró como un comportamiento hipócrita de su parte.

«A mí no me duele ninguna crítica de alguien que no me conoce, pero de alguien que sí me conoce sí me da mucha pena», comentó Ethel entre lágrimas dando cuenta de lo ocurrido.

¿Qué dijo Melissa de Ethel?

En declaraciones para programa de Amor y Fuego de marzo del 2023, la pareja de Anthony Aranda no se quedó corta de palabras.

Y sin pensarlo mucho respondió sobre lo que pensaba de la interpretación de la engreída de Gisela Valcárcel en la telenovela de Michelle Alexander.

«Les juro que no es por hablar mal, porque el cariño lamentablemente siempre va a estar, no sé por qué, pero cuando no hay talento, no hay (…) Creo que es un don también, no todos nacemos para lo mismo, quizás, ¿no?», expresó en un primer momento Melissa Paredes tratando de contener su risa.

Además, enfatizó en que Ethel quería aparecer en todo y eso no siempre es positivo para la conductora.

Ya que considera que no tiene talento para todo lo que desee realizar.

«Eso de querer estar en todo tampoco es bueno (…) Tiene un gran director al lado no solo como esposo, sino que es un capo, y una gran productora como es Michelle Alexander», agregó Melissa Paredes dejando con la boca abierta a Rodrigo González y Gigi Mitre.