Ethel Pozo no dará declaraciones respecto a su boda con Julian Alexander

Ethel Pozo afirma que esto es en respeto a sus invitados, ya que muchos no son figuras públicas y no quiere generar incomodidad.

¡Ciega, sorda y muda! Ethel Pozo entrará en “modo Shakira” tras anunciar que no brindará declaraciones a la prensa sobre su boda de este sábado. La conductora de “América Hoy”, mediante “GV Producciones” señaló que no emitirá declaraciones por respeto a la privacidad de sus invitados.

“A puertas de su matrimonio, que se realizará mañana sábado 10 de septiembre, Ethel Pozo, conductora de televisión, agradece a la prensa por la atención brindada estos días y comunica que, en esta ocasión, por tratarse de un evento privado, ella no dará declaraciones durante este acontecimiento”, se lee en el anuncio.

Según lo señalado por Ethel Pozo, ella será respetuosa de la privacidad de sus invitados. Entre los asistentes a su boda estarán familiares, amigos, entre otros, que no necesariamente son del medio artístico. Al no ser personajes públicos, Ethel no quiere “incomodar” a ninguno.

“Ethel Pozo respeta la privacidad de quienes asistirán a su boda -familiares y amigos, especialmente niños-, que, en su mayoría, no son personajes públicos”, agrega.

GISELA BRINDA EMOTIVO MENSAJE A ETHEL POZO

A un día del matrimonio de su única hija, Gisela Valcárcel le escribió un emotivo mensaje a Ethel Pozo para desearle lo mejor en esta etapa de su vida con Julián Alexander.

“Hijita mía, mi pequeña, te amo. Estás a punto de casarte y aunque sé que estás nerviosa, sé también bien que este momento lo soñaste, como le dije a Julián Alexander, ustedes son personas magníficas y es hermoso que se hayan encontrado. ¡Que Dios los bendiga y tengan presente que si Él está con ustedes, nada les faltará! ¡Para ti y para él, mi amor siempre! ¿Ya sabes que estoy llorando, no? Y estoy segura de que tú también y es que en eso nos parecemos, somos muy emotivas. Ahora, a vivir hijita cómo te dije el día que naciste… Sé feliz”, dijo.