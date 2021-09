Ethel Pozo no descarta tener otro hijo: “Si Dios quiere, nos gustaría”

Compartir Facebook

¡Quiere ser mamita! La hija de la ‘señito’ reveló todos los detalles de su futuro matrimonio con Julián Alexander y no descarta tener un bebé.

¡Que viva el amor! En una entrevista para un reconocido diario, Ethel Pozo contó todo los detalles de su pedida de mano en Cancún hace meses atrás, comentó que su boda se realizará en Lima.

“Todo depende del Estado, porque aún no se autorizan las fiestas. Preferimos esperar al próximo años, será fuera de Lima, pero tenemos que esperar a ver si la ley lo permite”, indicó.

La conductora no descartó en agrandar a la familia: “Si Dios quiere sí, claro. Nos gustaría”, acotó.

RUMBO AL ALTAR

Más enamorados que nunca, así se encuentran Ethel Pozo y el hermano de Michelle Alexander, Julián Alexander, quien le propuso matrimonio a la hija de Gisela Valcárcel en las paradisiacas playas de Cancún.

“Y dijimos sí. No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita. Mi ahora novio Julián, se puso en complicidad con Dome y Lua (sus hijas) y me propuso matrimonio”, escribió Ethel Pozo en su cuenta de Instagram.

Según reveló la conductora de “América Hoy”, el productor se puso en complicidad con sus hijas para sorprenderla. “Las tres llorábamos de emoción, yo no lo podía creer.

Creo en el Amor, siempre creí en él pero Dios sabe cuánto le pedí que llegue a mi vida un hombre que nos ame a las 3, porque desde que ellas llegaron a mi mundo son mi razón de ser y a veces les confieso, pensaba que eso era solo un sueño, pero seguía orando y soñando con algún día encontrarlo”, escribió.

“De pronto, apareció él, más lindo de lo que lo había imaginado, más amoroso de lo que pensé y sobre todo desde el día uno, cuidándonos y protegiéndonos a las tres por igual.

Por eso este es un SI Acepto mío, pero también de mis hijas, te aceptamos con todo nuestro corazón Julián, gracias por hacernos tan felices todos los días desde que entraste a nuestras vidas. Te Amo”, agregó Ethel quien hace tres meses confirmó su relación con Julián Alexander

