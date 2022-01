Ethel Pozo quiere televisar su boda al mismo estilo de su mamá

Compartir Facebook

La conductora de televisión ya tendría todo listo para celebrar su boda con Julián Alexander y podría ser trasmitido en televisión, al igual que ocurrió con su mamá.

Ethel Pozo y Julián Alexander se han mostrado muy enamorados desde el inicio de su relación, y ahora están más seguros que nunca de consumar su matrimonio. Ellos no tienen mucho tiempo de relación, pero bien dicen que no siempre se trata del tiempo.

Un medio local afirmó que la boda de la pareja estaría decidida para fin de este año, es decir en diciembre de 2022. Ethel y Julián aún no cumplen su primer año de relación, pero se sienten muy seguros de dar el paso de su matrimonio: “Diez meses y parece que tuviéramos años”.

Ethel querría que todo el Perú vea su matrimonio a través de televisión, tal y cómo ocurrió con su mamá, Gisela Valcárcel. La ‘señito’ hizo que su boda con el futbolista Roberto Martínez se transmita en televisión nacional, y Ethel querría seguirle los pasos a su madre.

Cabe recordar que Gisela estaría más que feliz con su yerno, Julián Alexander, según las palabras de su propia hija. “Cuando llamé a mi mamá de México, luego que Julián me entregó el anillo de compromiso, para contarle, me dijo: ‘Yo ya sabía que era el hombre de tu vida’, y no se sorprendió porque cuando lo vio por primera vez sintió una buena vibra”, contó Ethel.

La conductora de televisión se animó a revelar qué es lo que piensa sobre su ex compañera de ‘América Hoy’, Melissa Paredes, y no se guardó nada.

“Su vida cambió muchísimo, para mí es otra persona, ya no comparto nada con ella, siempre voy a decir que conocí a una persona con la que compartí mi día a día, que ingresó a mi familia y yo a la suya, pero fue una Melissa que ya no existe”, comentó la conductora de televisión.

Por otro lado, Ethel Pozo dejó en claro que ella no apoyará nunca una infidelidad, que fue de lo que acusaron a Melissa. Asimismo, reveló que no comparte las declaraciones de la ex del ‘Gato’ Cuba, pero que sí respetará lo que diga.

“Julián y yo nos quedamos sorprendidos. Lo que diga hoy lo respeto, pero no lo comparto, una infidelidad no se puede apoyar. Janet hizo las preguntas que el público quería”, comentó.

