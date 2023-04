Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Durante la última edición de ‘’América hoy’’ los conductores opinaron acerca del ampay que se emitió en el programa de Magaly Medina, en donde se lanzó una ‘’promo’’ sobre una conductora de televisión recién casada. Muchas personas especularon que se trataría de Brunella Horna y que por ese motivo ella estuvo ausente en el último programa.

Como se sabe, Camila Ganoza se presentó anoche en el programa ‘Magaly TV: la Firme’ donde contó pormenores de la relación que mantuvo con el político, Richard Acuña. En ello, lo acusó de maltratarla psicológicamente y de serle infiel en varias oportunidades.

Luego de escuchar las controversiales declaraciones de Ganoza. Los compañeros de Brunella recogieron la versión del hijo de Cesar Acuña y decidieron responder a las especulaciones de la ausencia de la rubia en el programa de la mañana.

También puedes leer: Fiorella Retiz es captada almorzando con ‘Chemo’ Ruíz y usuarios no perdonan nada

Ethel Pozo saca cara por Brunella y responde por su ausencia

La conductora de tv, Ethel Pozo, salió en defensa de su compañera conductora para poder aclarar los verdaderos motivos de su ausencia: “Se dijo que quizás Brunella Horna no está el día de hoy o ayer en el programa por este tema (…) La gente habla por hablar y no ven el programa, la gente que ve el programa lo sabe. Brunella Horna no viene desde hace dos semanas y media por un problema médico, personal de ella, no es que ayer se enteró que iba a salir algo y no vino, no. Ya estaba mal, expreso la conductora.

Según dijo la hija de Gisela Valcárcel en la reciente edición de su programa matutino, los problemas que presentó Camila Ganoza deberían solucionarse en privado y no mediante un programa de televisión, esto refiriéndose a la entrevista que ofreció a “Magaly TV, la firme”.

Por otra parte, se rumora que Brunella tiene un problema en la rodilla y que sobre el caso que involucra a su esposo no se va a pronunciar. Asimismo, antes de exponer el reportaje y la entrevista, Magaly Medina aseguró que Richard Acuña le envío dos cartas notariales.