Ethel Pozo se pronunció sobre declaraciones de Doña Charo: “Me da pena todo”

La conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo, se pronunció sobre las últimas declaraciones de Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, quien, con audios en mano, aseveró que Melissa Klug no es una “buena madre”. La hija de Gisela Valcárcel aseguró que ella no toma partido por alguna de las partes, sin embargó defendió que la abuela haya salido a dar su postura.

“Creo que la abuela debe tener años de frustración, porque son muchos años los que ellos vienen peleándose. Ella tiene derecho a opinar, porque finalmente es un tema familiar”, señaló

“Me da pena todo. No es que le crea a alguien. Lo que creo es que cuando te enfrascas en una pelea, ambas partes tienen responsabilidad. Sin duda los niños están leyendo todo esto y no debería ser así”, agregó.

Asimismo, la rubia indicó que, en su lugar, ella también habría salido a defender a sus hijas con uñas y dientes. “Creo que una madre siempre va a defender a su hijo, haga lo que haga. Es como yo defendería a mis hijas, como Melissa defiende a sus hijos. Para una madre el hijo jamás va a tener defectos”, sentenció Pozo quien agregó que este es un problema donde los padres tienen que “ponerse de acuerdo”.

NO MIRO LA COMPETENCIA

Por otro lado, Ethel Pozo prefirió no hablar sobre el bajo rating del programa de competencia, ‘Mujeres al mando’. “No me gusta hablar de terceros, creo que la competencia es con uno mismo. Nos enfocamos en nosotros como contenido. No tengo ni idea de qué podrían estar hablando en otros canales”, declaró.(J.Aspilcueta)