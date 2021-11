Ethel Pozo y Janet celebran captura de ‘Run Run’: “Felices de que esté a salvo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Este martes 9 de noviembre, ‘América Hoy’ habló sobre el nuevo destino de ‘Run Run’ tras su captura. Janet Barboza y Ethel Pozo fueron de las más contentas por su captura.

Las conductoras del programa no ocultaron su felicidad por la captura del zorrito, pues el animal ya tendrá nuevo hogar y no tendrá que deambular por los cerros de Comas. “Queremos saber que Run Run esté en óptimas condiciones”, le dijo al reportero que estuvo de enviado especial. “Apareció Run Run y estamos felices, agregó Ethel Pozo.

También puedes ver: Brunella podría ser conductora de ‘América Hoy’: “Cada una tiene nombre propio”

“Habrían matado a su mamá para arrancarle las crías”

En una entrevista con Exitosa, el médico veterinario Rodrigo Rodón, habló de cuál fue el posible escenario que vivió el popular zorro ‘Run Run’. Ese fue el zorro que compró una familia en el Centro de Lima, creyendo que era un perro y los metió en más de un aprieto.

Según Rodrigo Rondón, recordó que en el Perú, hay una gran red de tráfico de animales silvestres y ese pudo haber sido el caso de ‘Run Run’. “La venta de perros o gatos no está penada, puede ser que algunos no estén de acuerdo, pero no es delito, lo que sí es un delito es vender o comprar animales silvestres que son prohibidos de tener, como este zorro”, explicó Rondón.

También te puede interesar: Paula Manzanal descarta amorío con estrella de Tiktok, Khaby Lame

El médico veterinario asegura que cuando son cachorros que los zorros, monos o cualquier animal silvestre, sus madres no los sueltan. Es por eso que para que ‘Run Run’ llegue hasta el Centro de Lima, es muy probable que hayan asesinado a su madre.

“La madre no los suelta de ninguna manera o de momento a otro. Para que lo suelte (al cachorro) tienes que asesinar a la mamá, no hay otra manera. En este caso, eso ha sucedido, han tenido que matar la mamá, arrancarle las crías y luego llevarlas a un lugar a venderlas”, reveló.

Mira también: ¿No vuelve? Sheyla Rojas descarta volver a la televisión peruana