La popular “Reina del Sur” parchó a las malas lenguas que señalan que ella estaría corriendo con todos los gastos de su boda con Valery Burga, quien radica en Estados Unidos.

“No soy sugar mami de nadie, él no es un niño, es un hombre de 42 años, si él no tuviese dinero no podría venir a Lima a cada rato, solo que se va por su trabajo. Yo he tenido algunos vagos en mi vida, pero eran salientes, no eran novios, ni maridos, pero este es un hombre y él va a pagar toda la boda”, mencionó Evelyn Vela.

“’La gente puede hablar lo que le dé la gana, yo quiero hacer una boda bonita, elegante, pero no voy a gastar demasiado dinero porque tenemos otros planes

. Yo me iré a Estados Unidos a vivir con él, y vamos a comprar una casa. Él sabe que estoy acostumbrada a las comodidades, y él vive en un departamento para una persona, ahora las cosas cambian, tenemos que ver un lugar más amplio donde lleguen nuestros hijos”, agregó Evelyn.

Asimismo, contó sus deseos de convertirse en madre a sus 41 años. “Claro que hemos conversado de eso (tener hijos), pero primero nos queremos casar, viajar y si nos animamos tendríamos una bebé, primero queremos pasarla bien, viajar y que nuestro matrimonio este sólido”, precisó la popular “Reina del Sur”.

