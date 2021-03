Evelyn Vela asada con Melissa Klug porque la invitó a su boda y no fue

Compartir Facebook

Evelyn Vela no se guardó nada el día de su boda y es que terminó por revelar que invitó a Melissa Klug a la ceremonia, pero no terminó de entender por qué la Blanca de Chucuito no asistió.

“Yo la invité. Invité a mis mejores amigos, a varios de mis mejores amigos, pero si ella no ha venido de repente ya me va a escribir y decir porque no ha venido. Todo bien, es mi amiga y la quiero muchísimo”, comentó al respecto.

Asimismo, añadió que tendrá una luna de miel pequeña junto a su nuevo esposo.

“Vamos a tener una luna de miel pequeñita porque ustedes saben que no podemos celebrar. Aquí está un pedacito de nuestras amistades y familiares, pero yo hubiese querido que sean más, pero no se puede por la pandemia. El otro año es el matrimonio religioso”, subrayó.

TEMPLADAZA DE SU CHIBOLO

Melissa Klug estuvo como invitada en programa “En boca de todos”, donde dejó a más de uno con la boca abierta, tras anunciar que a sus 37 años le gustaría tener un bebé con su pareja, el futbolista Jesús Barco (24).

“El tener a mi nieta me ha despertado ese instinto maternal y nosotros tenemos muchos planes a futuro, uno de esos es tener un bebé ¿por qué no?”, dijo Melissa Klug cuando le preguntaron sobre la posibilidad de tener un hijo más. Asimismo, la chalaca confesó que se encuentra muy enamorada del joven deportista.

“Soy una mujer amada, me siento afortunada de haber encontrado a una persona que me ama, que me tiene mucho respeto, que ama a mis hijos. Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, tenemos muchos planes a fututo pero vivimos y disfrutamos el día a día, y estamos muy contentos, muy enamorados. Jesús tiene muchas cosas como para él tener hoy en día mi amor y mi respeto”, añadió emocionada.

