Evelyn Vela celebra 8 meses de casada y está muy feliz: “En nuestra relación hay mucho amor”

La ex mejor amiga de Melissa Klug anda más enamorada que nunca y reveló detalles de lo que vive en su matrimonio con Valery Burga.

Evelyn Vela está pasando por un gran momento en su vida personal. La ex mejor amiga de Melissa Klug acaba de celebrar sus 8 primeros meses de casada y brindó una entrevista para un medio local sobre lo que vive en su matrimonio.

“(Todo va) muy bien, ya tenemos ocho meses de casados. Hace poco él estuvo por acá (en Lima), pero por su trabajo tuvo que irse (a los Estados Unidos). Va y viene. En nuestra relación hay mucho amor y confianza”, señaló.

A pesar de los kilómetros de distancia que los separan por el trabajo de su esposo, ella se muestra comprensiva y optimista sobre lo que ocurre en su relación. “No creo (que nos veremos en Navidad), porque por esos días él está full con su trabajo y estará con su mamá. Pero Año Nuevo sí o sí la pasamos juntos”, dijo.

Para luego aclarar que ella trabaja duro en su propia boutique y que no es ninguna mantenida, pese al éxito de su esposo en los negocios. “Eso de que te mantenga el esposo, no va conmigo, eso es para mujeres flojas que no saben hacer nada. Uno tiene que ser independiente y manejar su propio dinero”, dijo.

La exbailarina Evelyn Vela sorprendió al confesar en una trasmisión en vivo en sus redes sociales que su amistad con Melissa Klug quedó en el olvido. “La reina del sur” aseveró que no tiene nada que ver con la chalaca y menos le importa que esta no la haya invitado en su fiesta de compromiso con el joven futbolista, Jesús Barco.

“Comenzando que las mejores amigas paran mañana, tarde y noche. Ya no paro con ella, definitivamente no es mi mejor amiga porque ya tengo mi vida, estoy casada. Eso de mejores amigas son estupideces, no sé dónde habrá puesto ella que no soy su mejor amiga, pero yo ya lo puse hace tiempo”, indicó Evelyn que aseveró que no está dolida con Klug para nada.

“¿Tú crees que me puede importar que no me hayan invitado a la pedida, que no me tomen en cuenta? Escúchame, si me hubiesen invitado, tampoco hubiese ido porque tengo cosas más importantes que hacer”, añadió.

Por último, Evelyn Vela reveló que tiene muy pocos amigos en el mundo de la farándula entre ellos: Marisol y la exvoleibolista Leyla Chihuán. “Amigos de televisión tengo un montón ah, pero amiguitos, contaditos con la mano”, sentenció.

