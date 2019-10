Evelyn Vela destruye a Yahaira Plasencia

Luego de retomar su amistad con Melissa Klug, Evelyn Vela puso el pecho por ‘la chalaca’, luego que Yahaira Plasencia minimizara sus comentarios tras opinar del supuesto romance que mantendría con Jefferson Farfán.

“A Melissa le va y le viene lo que diga esa chica. Las personas que se meten en la relación de otro nunca en su vida serán felices, así compre unas zapatillas Balenciaga. Nunca va ser feliz a costillas de las lágrimas de niños, que recuerde que eso sala”, comentó la ‘reina del sur’.

En su viaje a Miami, hemos visto que Yahaira ha reventado su tarjeta comparándose ropa y zapatos de marca, sin embargo para Evelyn ‘la mona aunque se vista de seda mona se queda’. “Si ella es buena mujer, entonces que se fije bien si su pareja o saliente va a visitar a sus hijos, la sangre es lo primero, pero en este caso parece que la plata es lo primero pero aunque la mona se vista de seda mona se queda. De qué te sirve comprar una zapatillas de marca si no la sabes lucir”, agregó la empresaria.

Para Evelyn, el principal motivo, por el que ‘la foquita’ no oficializa a Yahaira sería por vergüenza tras haberle sido infiel supuestamente con Jerson Reyes. “Por qué no la presenta como novia oficial, por qué no la luce de la mano, prefiere tenerla por otros lugares. A nosotras cuando nos llevan de viaje salimos por la puerta grande, de repente a Jefferson le da vergüenza y por eso no la proclama”, acotó. (V. Rondón)