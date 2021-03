Evelyn Vela no puede entrar a USA tras roche de billetes falsos

Compartir Facebook

Al parecer no todo es color de rosa en la vida de Evelyn Vela. Y es que a pocos días de haberse casado con su barbero Valery Burga, quien radica en Estados Unidos, trascendió que la ex bailarina se vería impedida de ingresar al país norteamericano tras el roche que tuvo hace cuatro años, donde fue involucrada en un incidente de tráfico de billetes falsos.

Según indicó un abogado especialista de migraciones de Los Ángeles en el programa ‘Amor y fuego’, para ingresar a los Estado Unidos, la popular ‘Reina del sur’ deberá obtener un perdón de este país y solo un juez será quien lo defina.

“Me dijeron que se ha casado hace una semana, si se ha casado hace una semana, ella todavía tiene que meter una petición familiar, y esa petición familiar hay que hacerla con el departamento de migración en Estados Unidos.

Ese proceso demora como unos seis a ocho meses. Cuando ese caso está aprobado, el centro nacional de visas en Estados Unidos, le envía una cita al consulado americano para que ella se presente a la entrevista por la petición familiar que ha hecho el esposo”, indicó el abogado.

Todo indicaría que Evelyn Vela no la tiene tan fácil y no podrá volar a tierras gringas a vivir con su flamante esposo, tal como ella lo mencionó minutos después de haberse casado. “Cuando ella se presenta a la cita, entonces van a ver su récord criminal y ahí se va a ver esto. Entonces ella no puede entrar sin un perdón. Tiene que pedir un perdón de todas maneras”, agregó el especialista.