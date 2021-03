Evelyn Vela se casa el próximo miércoles por lo civil

Compartir Facebook

Un manojo de nervios. Así está Evelyn Vela, quien viene ultimando detalles de su boda civil con el barbero Valery Burga, que se realizará el próximo miércoles 17 de marzo en el distrito de Surco, según el edicto matrimonial publicado el día de hoy en el diario oficial El Peruano.

A pesar que la exbailarina no quiso soltar tantos detalles, reveló que está emocionada por pasar a las filas de las casadas. “Para mí todo esto es un sueño. Estoy emocionada, luego de haber pasado tantas cosas el amor llegó a mí”, comentó. Reveló que Melissa Klug no será su testigo de matrimonio y lamentó que su abuelo no vaya a estar presente en este momento inolvidable.

“Tengo casi el ochenta por ciento de la boda lista, solo estarán mis hijos y los padrinos que son amigos nuestros, no tienen nada que ver con la farándula”, refirió. Por si fuera poco, la popular ‘Reina del Sur’ luce unos kilos menos tras superar el coronavirus.

“Me quedaron secuelas, como dolores en mi espalda y a veces se me va a la voz. Hace poco me hicieron mis exámenes prenupciales y me dijeron que hay una leve inflamación en los pulmones”, acotó Evelyn.

BABEA POR SU HIJA

De otro lado, se mostró contenta por la participación de su hija Anne Thorsen en el Miss Perú la Pre. ”Mi hija está participando de este certamen maravilloso dirigido por Jessica Newton, es una organización estupenda, toda la familia está feliz apoyando a mi hija que le gusta el modelaje. Ella no quiere estar en la televisión porque quiere estudiar derecho, pero le gusta mucho el tema de ayudas sociales”, dijo Evelyn.