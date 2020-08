Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex bailarina Evelyn Vela no puede ocultar su amor por su nuevo galán, un misterioso barbero de nombre Valery, y le dedicó un extenso mensaje en su Instagram.

“Hoy brindo por las veces que me lastimaron y me quisieron cortar las alas, pero aquí sigo de pie más fuerte que nunca, ahora estoy demasiado feliz, llegaste a mi vida Valery a poner mi mundo al revés, por eso brindo, por esta historia. La más linda de mi vida porque nos merecemos los dos ser eternamente felices”, escribió la ‘Reina del sur’ debajo de una foto donde se luce feliz con una copa de champagne.

“Alguien me dijo que para encontrar tu media naranja muchas veces tienes que sufrir, llorar, pero ahora entiendo que Dios me tenía preparado algo maravilloso para mi vida, por eso el muchas veces me dejó llorar porque yo tenía expectativas muy bajas y ahora comprendo que los tiempos de Dios son maravillosos. Él me tenía preparado un hombre a mi medida por eso hoy brindo por el amor”, agregó.

Asimismo, la modelo indicó que lo que le cautivó de su amado fueron sus “ojos”, pues ellos relejan las almas de las personas.

“Mientras tus ojos sean mi mundo estaré cautivada por tus deseos. te quiero a mi lado para amarnos sin límites sin horarios a y sin presión”, concluyó.

Mira también: Luciana Fuster impacta a Sebastián Yatra y Marc Anthony en Instagram

“EVELYN, TE ADORO”

Por su parte, el novio de la ex de Vela se emocionó por las palabras de la mejor amiga de Melissa Klug. “Salud amor mío…porque la dicha, la felicidad y la buenaventura nos arropa siempre, que el amor nos cubra con su manto y que Dios nos bendiga la vida entera …te adoro”, respondió el barbero.

Mira también: Susy Díaz llora por no poder abrazar a su hija ni a sus nietos debido al coronavirus: “Tengo un dolor fuerte en el corazón”

“ME SIENTO AFORTUNADA”

La modelo se encuentra enamorada de su galán, quien radica a Miami y aseguró que apenas abran las fronteras se viene a Perú a ver a la ex bailarina.

“En el tiempo que llevamos conversando he aprendido a quererla y quiero ir a Perú pronto para estar con ella. Vivo en Miami hace 23 años, soy barbero de profesión y también representó a artistas locales”, indicó el barbero a un medio local.

Mira también: Muere abuelita de Diego Boneta: “Siempre vivirás en nosotros”