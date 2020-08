Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país, Don Everardo Zapata, reconocido por ser el creador de ‘Coquito’ acaba de celebrar su cumpleaños número 94 y el festejo será a través de una pantalla vía Zoom.

El recordado creador del libro ‘Coquito‘, el mismo que ha venido ayudando a miles de niños peruanos a leer y escribir, está emocionado de poder cumplir un año más de vida y, debido a las circunstancias actuales, será de forma diferente este año.

“Después de muchos años será una celebración distinta por la pandemia. Vamos a estar alejados físicamente, pero para cubrir ese vacío, aprovechando la tecnología, nos juntaremos por Zoom”, comentó en una entrevista para un medio local.

Mira también: Niña de 11 años pide al presidente oxígeno para su padre: ‘Mi mamá ya murió y mi papá está grave’

El anciano permanece en su vivienda de Arequipa por su condición de riesgo y ha decidido no arriesgarse, ni al resto de su familia, por la enfermedad del coronavirus original de la ciudad de Wuhan en China.

Al respecto, su hija Ruth comenta que, pese a que la familia extraña abrazarlo y felicitarlo como de costumbre, este año, y hasta que aparezca la vacuna, no queda de otra más que hacerlo desde lejos.

«No podemos acercarnos a él por temor al contagio. Solo sale a su balcón y nos saluda», indicó.

YA CUMPLIÓ SU MISIÓN

Por otro lado, Everardo, quien se encuentra camino a los 100 años, mantiene su mente lúcida y trabajada. Asimismo, afirma que no le teme a la muerte, debido a que siente que ya cumplió con su misión en el mundo.

«Hay que respetar lo que recomienda el gobierno, porque a mi edad, si me agarra el virus, creo que no la cuento. Mi familia también lo sabe y no me deja salir para nada», expresó.

Mira también: Una protesta contra la mascarilla obligatoria pide asistir con una