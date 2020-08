Compartir Facebook

Luego que Macarena Vélez y Arturo Caballero compartieran una imagen de la playa y pusieran: “Por más días así”, el ex de Alejandra Baigorria desmintió haberse encontrado con la exchica reality y aclaró que se encuentra disfrutando su soltería.

“Por favor no inventen cosas, estoy soltero, tranquilo y trabajando”, indicó el popular ‘Rey Arturo’ a un medio local.

Al ser consultado si solo se trató de una coincidencia con la exintegrante de ‘Esto es guerra’, respondió: “Sí. No veo a mis hijos hace seis meses por la cuarentena”.

DA ‘BENDICIÓN’ A EMPRESARIA

El venezolano también afirmó que le desea lo mejor a la ‘Gringa de Gamarra’ en su nueva relación con su compañero de trabajo Said Palao.

“Siempre los mejores deseos para ella”, aseveró.

MACARENA DECEPCIONADA DE ‘ALE’

Tras el ampay donde Alejandra y Said salen besándose apasionadamente, el periodista Samuel Suárez confirmó que Macarena Vélez se encuentra triste por la traición de la ‘Gringa de Gamarra’, pues la consideraba su pinky. Incluso, promocionó diversas campañas de la empresaria.

“Todos dicen que está dolida, que está afectada. Yo he leído unas conversaciones privadas que obviamente no puedo exponer donde ella conversa con alguien más y sí (está afectada)”, contó el comunicador.

“Pero no está afectada por Said ni porque esté feliz con otra, no; eso es lo de menos. Ella, por lo que he podido leer, está afectada porque ‘Ale’ no solamente era su amiga sino que hasta le hablaba de Said, le contaba cosas personales”, agregó.

‘CHOTEA’ A EX DE SAID

Por su parte, Alejandra Baigorria compartió imágenes corriendo en el Morro Solar de Chorrillos junto a Said y dejó en su cuenta de Instagram la nueva canción de Karol G ‘¡Ay, Dios mío!’.

“Tu man me escribió (oh), y me dijo a mí (a mí) Que le gustaban toda’ mis cancione’ (eh, eh) Y yo le dije: ‘ay, Dios mío, qué rico, Dios mío’», se escucha en la historia que compartió la ‘Rubia de Gamarra’ debajo de la imagen que dice: “Una buena amiga conoce todas tus historias. Una mejor amiga las ha vivido contigo”.

