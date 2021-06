Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Después de ser captada con su ex pareja Ben Affleck en situaciones cariñosas, Jennifer López no ha brindado ninguna declaración sobre su actual situación sentimental y prefiere que las fotos o vídeos hablen por sí solos.

Sin embargo, el ex beisbolista de los Yankees, Alex Rodríguez ex pareja de Jennifer, no ha tomado de la mejor manera la separación y ha buscado la manera de acercarse más a su amante la modelo Madison LeCroy.

De acuerdo a medios de The Sun, Lecroy habría rechazado cualquier tipo de acercamiento con el ex beisbolista para evitar entrar en escándalos o especulaciones. Como se sabe Madison afirmó que si había tenido comunicación con Alex solo por teléfono nunca hubo algo físico, esto sucedió cuando Rodríguez y López aun eran novios.

Mira también: Alondra García Miró descarta separación de Paolo Guerrero

“Ella lo superó por completo”, indicó el informante sobre la bella modelo, pues actualmente Madison se encuentra en el Campeonato de la PGA en Carolina del Sur y Rodríguez habría buscado la manera de poder verla en competencia.

Ruptura con J.Lo

El 15 de abril de este año Jennifer López y Alex Rodríguez dieron por terminada la relación después de haber estado juntos durante 4 años y con planes de matrimonio. Todo surgió por rumores de infidelidad por parte de Rodríguez quien también es conocido por el medio como un hombre mujeriego.

Ambos se dieron un tiempo para reconsiderar la relación, pero no dio frutos y terminaron por tomar caminos diferentes.

Mira también: Magaly se reconcilió con Alfredo

La bella cantante actualmente ha sido vinculada con Ben Affleck quienes estuvieron separados durante 17 años después de una larga relación amorosa. Ambos actores empezaron a salir en 2002 después de conocerse en el set de “Gigli”. Pronto se comprometieron y estaban listos para casarse en septiembre de 2003, pero pospusieron su boda y finalmente se separaron en enero de 2004.