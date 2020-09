Ex de la pareja de Karla Tarazona: “Es una persona muy mentirosa”

Compartir Facebook

Se prenden las alarmas. Parece que Karla Tarazona no puede disfrutar del todo su relación con el empresario Rafael Fernández, pues otra ex salió a poner en duda la veracidad con la que habla su actual pareja de Karla.

Esta vez se trata de Luciana Onetti, antigua pareja de Rafael Fernández, que señaló que el novio de la conductora es una persona mentirosa, pues promete algo que es imposible que lo cumpla.

Según Onetti, la promesa que le dice a Karla Tarazona de tener una hija, producto de su futuro matrimonio, no puede pasar. Esto debido a que el empresario se hizo la vasectomía, luego trató de revertir la intervención, pero le había revelado que salió mal.

“Es una persona muy mentirosa. Rafael no puede tener hijos. Me parece mal que le ofrezcas tener una hija, si tú sabes que no puedes tener más. Se hizo una vasectomía, se la revirtió, pero no da resultados”, señaló Onetti.

Incluso, tras las declaraciones de Paola Félix, la popular “mortificada”, se dio cuenta que existió una infidelidad, pues las fechas del término de la relación no cuadraban con el inicio de otra.

“Tras las declaraciones de Paola hace unos días con sus fechas, yo recién me entero que hemos hecho un ‘match’ de fechas. Los hombres son mentirosos por naturaleza”, señaló Luciana Onetti.

Además, al contrastar versiones con Paola Félix, otra ex pareja, se evidenció que a ambas parejas le mencionaba que no se suban fotos a redes sociales para evitar críticas de gente envidiosa.

A pesar de las declaraciones de las ex parejas, Karla Tarazona prefiere que sigan saliendo a hablar los antiguos amores de Rafael Fernández, pues así se da cuenta antes de casarse.

