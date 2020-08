Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Escándalo! El abogado Julio Gago Vicuña, representante legal de la ex pareja de Maribel Velarde denunció ante el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA), a la Primera Sala de Familia de la Corte Superior de Lima por anular la sentencia en primera instancia que ratifica la tenencia del menor a favor de su padre.

Según los documentos mostrados por el padre del hijo de la ex bailarina, ella no cumple desde hacer tres años con la pensión de alimentos y no lo visita hace más de cuatro años.

“Es una aberración jurídica y ponen en peligro nuestra legislación en materia de Familia y civil”, indicó el letrado.

Gago Vicuña manifestó su indignación por la reversión de la sentencia que fue emitida por el 20 juzgado de familia el 12 de noviembre del 2018, donde ordena que se ratifique la sentencia a favor del menor M.S.V.V, que tiene apenas 5 años y con la que vive después que se comprobó que era la “persona idónea” para cuidarlo.

“Todo ello fue corroborado con facturas y boletas de pago que obran en el expediente del indicado juzgado, demostrándose que vive con su padre con todas las condiciones de estabilidad emocional y educativa”, indicó el representante de la ex pareja de Maribel.

Mira también: Nicola Porcella se defiende tras acusado de agresión: “En ningún momento la toco”

NO VISITA A SU HIJO

Asimismo, el letrado contó que Velarde nunca pidió ver a su pequeño y “jamás solicitó la tenencia del menor”.

“Más de cuatro años que no lo visita a su hijo ni siquiera el día de su cumpleaños, el día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, entre otros acontecimientos”, indicó, agregando que el “demandado por alimentos no puede iniciar un proceso posterior de tenencia”.

El abogado mencionó que el Juzgado de Paz Letrado de Jesús María, ha sentenciado el pago de 400b soles mensuales de parte de Maribel para su menor hijo, pero ella hasta el momento no cumple.

Mira también: Ozuna compró una mansión que supera los 5 millones de dólares