¿Prepara demanda? Ex de Said Palao advierte a Alejandra Baigorria por exponer a su hija en tv

Aleska Zambrano, ex pareja de Said Palao y con quién tiene una hija usó sus redes sociales para arremeter contra Alejandra baigorria tras haber mencionado a su hija en una entrevista.

La madre de la hija de El chico reality compartió un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram advirtiendo las acciones que tomará si esto se vuelve a repetir.

¿Qué dijo?

Como se recuerda Alejandra Baigorria hace unos días declaró para el programa de ‘Mande quien mande’.

Entre lágrimas defendió a su pareja de las continuas críticas que ha venido recibiendo.

Esto a raíz del anuncio de la nueva casa que habían adquirido presuntamente juntos y también tras comunicar que said tiene su propia constructora.

Sin embargo, Alejandra quiso sacar pecho por su novio sin imaginar que también terminaría perjudicando a la hija de palao.

Y es que en una de sus declaraciones la empresaria aseveró que Said se esfuerza por matricular a su hija en los mejores colegios del país.

Y que además la inscribe en talleres para que pueda mantener una vida activa.

Esto lo comentó la ‘rubia de Gamarra’ afirmando que el deportista es un excelente padre por lo que no merece ser criticado de una manera negativa.

Enojadísima

Es por ello que Aleska Zambrano no dudó en pronunciarse en sus redes sociales sobre la incomodidad que le generó que Alejandra involucrara a su menor hija en el asunto.

«Qué manera de querer ventilar cosas tan privadas y que no incumben! No viene al caso, Que, si está o no está en el mejor o peor colegio, siendo algo tan privado y algo que intento SIEMPRE cuidar lo más que puedo«, escribió inicialmente Zambrano.

Incluso recalco que esta no sería la primera vez que Alejandra expone a su hija a los medios de comunicación.

Por lo que el fastidio no es reciente según ella.

«Me puedo llevar bien con todo el mundo y no tener problemas, pero hay que tener un sol de criterio para hablar de temas tan privados, existen otras maneras de querer demostrar lo que se quiere demostrar, pero sin involucrar un tema de un menor», acotó.

Alexa se encuentra preocupada debido a la gran delincuencia que existe en el país.

Pues teme que su hija sea una víctima más tal y como sucedió con la hija de Jefferson Farfán hace algunos días.

«Espero que no se repita por el bien y seguridad de mi hija. (…) Procederé obviamente a hablarlo por interno y directamente para no se repita. Eso espero, porque la primera vez también lo hablé, la tercera es la vencida», finalizó.

¿Quién es Aleska y cómo inició su romance con Said?

En el año 2016 Said Palao era parte del programa de ‘Combate’ fue ahí donde confesó que nunca había tenido una relación seria y estable más que una enamoradita, pero más allá de eso no pasó.

Como se recuerda en ese tiempo Said mantuvo una relación con Macarena Vélez con quien compartió algún tiempo, pero esta relación tampoco floreció.

Pese a sus declaraciones Aleska en ese entonces tenía 20 años y fue ahí donde su nombre se volvió conocido al afirmar que Said no quiso reconocer a su hija de dos meses.

«Él siempre me dijo que lo de Macarena Vélez era armado, porque era su trabajo en televisión y le creí», empezó diciendo.

Además, la influencer contó cómo se había conocido con el ahora empresario por lo que le indignaba que no haya comentado nada al respecto de su hija.

«Nos conocimos en el 2014 porque él es amigo del esposo de mi hermana y venía a mi casa a verlo. Incluso lo acompañaba a ‘Combate’ cuando recién entró, pero nos separamos porque empezó a salir a fiestas y eso no me gustó», confesó.

La madre de familia recalcó que regresaron en abril del 2015 sin embargo tras hacerse público su amorío con Macarena decidieron terminar en diciembre.

A pesar de no haber iniciado bien su faceta como padre Said Palao ha demostrado hasta el momento que haría lo que fuera por su hija y lo viene demostrando con sus acciones.