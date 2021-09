Ex de Said Palao furiosa por costoso regalo del ‘guerrerito’ a Alejandra Baigorria

Compartir Facebook

La ex pareja de Said expresó su molestia por el precio del regalo, pues el ‘samurai’ se rehusa a aumentar la pensión de su hija.

Aleska Zambrano es el nombre de la ex pareja y madre de la pequeña hija de Said Palao. Ambos están pasando por un proceso judicial después de que Aleska pidiera un aumento en la pensión de alimentos de su hija.

Es por eso que al enterarse del precio del regalo que le hizo Said a Alejandra Baigorria por su cumpleaños, se enojó. El ‘samurai’ le regaló a la rubia, nada más y nada menos que una maleta de la marca Louis Vuitton.

De acuerdo a la ‘urraca’ esa maleta estaría valorizada en 11 mil soles, un precio bastante considerable. Por lo que Aleska no se quedó callada, y salió a expresar su molestia por el precio de ese regalo, dado que Said no quiere aumentar el monto de pensión de alimentos de su hija.

“Le está yendo bien pues, qué bueno por él. El proceso sigue, ya pronto se define en octubre… Es su vida, es su problema”, comentó Aleska.

Según la información de la ‘urraca’ exactamente el 22 de octubre del 2021, un juez va a dar su resolución acerca del aumento de pensión que pide Aleska. Y es que para ella, el ‘samurai’ está ‘forrado’ de billetes por sus múltiples emprendimientos.

Un hombre de detalles, así lo demostró Said Palao al sorprender a su ‘rubia de Gamarra’ con lujoso regalo por su cumpleaños. La ‘rubia de Gamarra’ ni se imaginaba la sorpresa que se iba a llevar una vez estando en Perú.

Debajo de unas almohadas Alejandra baigorria, buscó sorpresiva lo que Said le tenía preparado, encontrándose con una enorme caja de la marca Luis Vuitton.

Muy emocionada Alejandra se lanzó a los brazos de su novio quién no dejaba de sonreír al ver que a su chica le encantó el detallazo que tuvo. Pues sí que se lució el ‘chico reality’.

Dentro de la caja se encontró una maleta exclusiva que además, estaría bordeando los 2 mil a 4 mil dólares, dependiendo de su fecha de fabricación, modelo y hasta tamaño.

