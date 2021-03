Ex de Said responde a Alejandra: “No me interesa lo que ella u otros digan”

Compartir Facebook

Marca distancia. La expareja de Said Palao, Aleska Zambrano, respondió a Alejandra Baigorria, quien defendió al “chico reality” de ser un buen padre porque lo ha visto estar preocupado por su pequeña.

En entrevista para “Amor y Fuego”, la joven madre precisó que, a pesar que “la rubia” y la hermana de Said Palao salieron a poner en tela de juicio su demanda, no le interesa lo que digan, ya que no suma en nada.

“Bueno, así son las parejas ¿no? Las parejas tienen que apoyarse (…) No me interesa lo que ella y otras personas digan, ese es el pasado y la verdad es que no me suma en nada, así que lo dejo como es, pasado”, mencionó Aleska Zambrano.

Asimismo, la expareja del “chico reality” resaltó que no quiere aumentar más los “dimes y diretes” que está teniendo con Alejandra Baigorria y Gloria Palao, pues todo se resolverá de manera judicial.

“Yo ya quiero dejar el tema ahí porque estamos viendo los temas con nuestros abogados y así espero que podamos solucionarlos”, indicó la ex de Said Palao.

Como se recuerda, Aleska Zambrano acusó al “Samurai” de no ser buen padre con su pequeña, ya que muchas veces ha hecho planes con su hija, pero la deja plantada. Incluso, según la joven madre, tiene que recordarle que le de una llamada a la pequeña.

