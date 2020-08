Compartir Facebook

A pesar que dijo que no quería ni un sol del cantante Toño Centella y que le daría el divorcio, ahora Johana Rodríguez le pide una indemnización de 20 mil dólares, un auto, mensualidad y sus pertenencias personales al músico.

“Ella ha ido con dos matones de El Callao a hablar con mi abogado, ¿quién vive en El Callao?, el chibolo (Marvin ‘Zaperokito’) que ahora es su marido. Ella ha entrado prepotente y altanera. Su abogado le ha dicho al mío: mi clienta quiere 20 mil dólares, aparte un auto rojo y sus pertenencias personales, también una indemnización porque el señor ha ofendido su dignidad”, indicó Centella.

“¡Qué dignidad!, tengo pruebas (de su infidelidad), donde está conversando con su amiga, que le dice que mantenga todo en secreto”, agregó Toño.

Asimismo, se mostró indignado que su ex pareja no respete el duelo que viene llevando por la pérdida de su madre y afirmó que continuara firme con los papeles de su divorcio.

“Si ella no quiere firmar, se sigue con un juicio. Ella no tiene pruebas de nada, yo tengo abandono de hogar, el maltrato psicológico que me vienen haciendo. Las palabras donde me dice: sí (sobre la infidelidad)”, aseveró.

SE RECUPERA

Luego que sus hijos declaran que se encuentra delicado de salud y que los puntos de su operación de manga gástrica se han infectado y tienen “pus”, el cantante afirmó que se encuentra “un poco más restablecido”.

“El doctor me ha pedido reposo absoluto”, dijo.

VELA A SU MAMITA

Finalmente, el artista manifestó que se encuentra velando a las cenizas de su madre y agradeció las palabras de aliento que le vienen brindando sus seguidores en las redes sociales.

“Gracias por todos por las muestras de afecto a mi persona por la pérdida de mi madre. Hoy estaré con ella velando sus cenizas”, escribió Centella.

Entrevista: Juana Aspilcueta.

