Ex deportista ‘Chiquito’ Flores confesó “Pensé en el suicidio”

El ex pelotero Juan ‘Chiquito’ Flores se presentó en ‘El valor de la verdad’ y confesó que luego de haber sido detenido por haber agredido a su ex pareja, Nancy Flores, pensó en ahorcarse en la celda.

“Me saqué mis casacas y las amarré a los bordes de la ventana, luego me quedé viéndolo y tocan la puerta…Las cosas que estaban en mi mente eran fuertes y si no entra mi hermano, yo me ahorco”, manifestó.

El ex deportista además reconoció que tiene problemas con el alcohol y que ha tenido 3 denuncias por agresiones físicas a sus ex parejas.

“Te crees de hierro y a todo el mundo quieres hacerle algo porque estas con el alcohol en la cabeza, pero al siguiente día te das cuenta que eres un desastre. El alcohol te da una ilusión de poder”, afirmó.

