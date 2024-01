¡Rechaza decisión! Ex esposo de Magaly Solier afirma que la actriz no es apta para cuidar de sus hijos

Erik Plinio, ex esposo de Magaly Solier declaró luego de que el Juzgado de Ayacucho le ofreciera la tenencia compartida de sus hijos a la actriz, Plinio nosotros su rechazo a esta decisión.

La ex pareja y padre de los hijos de Magaly Solier decidió no callar más y afirmar que la actriz no se encuentra todavía en condiciones de cuidar de sus hijos y que además no está dispuesto a pagar la alta suma de reparación civil.

No acepta decisión

Erik Plinio se mostró en desacuerdo con la decisión del Juzgado de Familia en Ayacucho pues afirma que Magaly Solier todavía no está en condiciones de asumir la responsabilidad del cuidado de sus hijos.

Además, recalcó que no permitirá que ella los ves libremente sin supervisión ya que asevera que aún tiene problemas psicológicos que no se ha tratado por lo que prefiere mantener a sus hijos a buen recaudo.

«Voy a apelar, no voy a permitir que una persona que todavía no está bien psicológicamente o que no se ha probado que ha superado la situación que tiene del vicio con el alcohol y todo pueda estar viendo libremente a mis niños”, expresó.

Asimismo, Erik confesó que no pagará la suma de 150 mil soles como reparación civil ya que el fue y es el único quien se hizo cargo de los niños ofreciéndoles calidad de vida.

«Esto tiene efecto suspendido hasta el día de la apelación, no es una sentencia definitiva, es en primera instancia», agregó.

Finalmente, Plinio aseveró que la jueza no tomó en cuenta que es el sustento económico de sus hijos ya que cubre todas sus necesidades básicas cuando Magaly no pudo asumir su rol de madre fue él quien estuvo ahí para proteger a sus hijos.

«La jueza no evalúa que yo soy todo el sustento para mis hijos en este momento. Yo cubro su pensión de alimentos, el colegio, academias de deporte, encima tengo que pagarle a la señora 150 mil», finalizó.

Recupera a sus hijos

Magaly Solier arranca el 2024 con un notición. La jueza Magaly Cuadros Magia, del Primer Juzgado Especializado de Familia de Huamanga en Ayacucho, ha dado luz verde al divorcio entre Magaly y Erik Plinio Mendoza, el papá de sus hijos, y además le ha concedido la tenencia compartida para ellos.

¿Cómo se supo de la noticia? ¡A través de las redes sociales, por supuesto. El Poder Judicial compartió la buena nueva, revelando que esta resolución se basa en casos confirmados de violencia física y psicológica que sufrió la artista peruana.

Hagamos un recorrido rápido por esta historia. En 2017, Magaly hizo público el calvario de agresiones por parte de su entonces esposo, Erik Plinio Mendoza. Pero los problemas no terminaron ahí, ya que en 2021, Mendoza le devolvió la jugada denunciándola a ella por maltrato psicológico a sus dos hijos, lo que terminó en la pérdida de la custodia de los pequeñitos.

Pero ahora, la jueza Magaly Cuadros Magia ha decidido que ahora ambos padres compartirán la tenencia de los niños, con encuentros familiares supervisados por profesionales. Esto es un cambio enorme para Magaly Solier, quien había estado impedida de ver a sus hijos debido a la denuncia de su expareja.