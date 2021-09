Ex Miss Perú Eco reveló que se casará con su novio transgénero

Compartir Facebook

Lesly Reyna es el nombre de la ex Miss Perú que presentó muy orgullosa a novio, Alexk, un joven chileno transgénero, con el que lleva 10 meses de relación.

Lesly Reyna, sorprendió a más de uno con sus preferencias sexuales pues se animó a presentar en televisión nacional a su novio transgénero. Alexk Acaiseid Scolari Woolvett, es el nombre del hombre transgénero que se ha robado el corazón de la guapa ex Miss Perú.

“Se vestía igual, era igualito, pero todavía no se había cambiado el género. La trataban con su ex nombre”, comentó Lesly Reyna acerca de su novio, quien sería un estudiante de ingeniería que ya estaría en la última fase de su carrera.

Lesly explicó que ambos mantienen hasta el momento una relación de 10 meses, pero lo habían mantenido en secreto. Sin embargo, el que haya sido algo secreto, no significó que no exista un gran amor entre los dos, como el que Lesly sintió desde que vio a su novio por primera vez.

“Cuando lo conocí, pues, lo vi y sentí amor, y sentí algo que nunca había sentido por nadie, así tan rápido”, comentó Lesly.

Habrá ‘matri’ entre los tortolitos

Asimismo, la ex Model de ‘El último pasajero”, señaló que ambos tienen planes de boda, pues están muy enamorados.

“Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz, y nunca me he sentido más cómoda con alguien”, reveló Lesly completamente enamorada de su novio transgénero.

Cabe recordar que justo después de terminar su participación en el Miss Eco Internacional, Lesly Reina, se mandó con todo y confesó abiertamente su posición sexual. La ex modelo del ‘Último pasajero’ se confesó bisexual, es decir gusta de personas de su mismo sexo y del sexo opuesto.

