Ex pareja de Andrea San Martín: “Quiero más tiempo con mi hija”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Por primera vez Juan Víctor, ex pareja de Andrea San Martín, salió al frente para lanzar algunos dardos sobre ella y Sebastián Lizarzaburu. Y es que el piloto de aviones dejó entrever que fue “ninguneado” por la ex chica reality: “Pero sí, en su momento a mí me ningunean, me piden que por favor evite postear ciertas cosas”.

Mira además: Natalie Vértiz revela que compra las galletas antianemia de Julio Garay

Al parecer, a Juan Víctor no le agradaría que la hija que tiene con la San Martín esté viajando junto al popular ‘hombre roca’, sobre todo por el pasado de escándalos mediáticos que tu vieron como pareja.

“Se dieron ciertos viajes que tuvieron, chévere que compartan tiempo entre ellos, pero no sé si había necesidad que mi hija viaje. Tres viajes seguidos suficiente creo”, señaló en ‘Amor y fuego’. “Yo he conversado con ella (con Andrea) y le he dicho que la próxima vez, o sea vea bien esos temas. Hay veces que no se necesita que mi hija esté ahí (en los viajes)”, refirió el joven.

En cuanto a los rumores de que Andrea habría retomado su romance con Sebastián, Juan Víctor aseguró que no le incomoda. “Lo que ellos puedan tener o no, es decisión de ellos. Si están en una relación o algo, ellos lo saben.

Entérate de más: Susy Díaz revela que se tatuó los labios de color rojo hace años

No quiero que lo entiendas como que tiene algo que ver con que han hecho algo, por qué voy a postear las cosas que posteo en mis redes sociales, no tiene nada que ver con mi vida”, comentó. Finalmente, aseguró que le gustaría pasar más tiempo con su pequeña.

“Me gustaría pasar más tiempo con mi hija, hay papás que simplemente se desaparecen, pero yo desde que mi hija nació estoy ahí”, acotó la ex pareja de Andrea San Martín.