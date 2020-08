Compartir Facebook

Hace algunos días Daniela Darcourt sorprendió al gritar a los cuatro vientos su soltería a través de sus redes sociales. Y es que recordemos que hace algunos meses comenzaron los fuertes rumores de una posible ruptura entre ella y su bailarín Andrés Izquierdo, quien decidió pronunciarse respecto a estas declaraciones.

“¿Daniela, regresarías con tu ex?”, a lo que la cantante contestó mediante una storie: “No, definitivamente no, y como dice mi abuela, pa’ fuera barre, pa’ fuera. Lo que no sirve, se bota. Lo pasado, pisado, y lo que se fue, pal tacho, se quedó ahí, mencionó la artista.

Andrés se pronunció

Por otro lado, Andrés fue preguntado en una entrevista sobre las últimas historias en las redes de la salsera. Él aseveró que ellos habían llegado a un acuerdo.

“La verdad no he visto sus historias. No he visto esas historias y no sé, de verdad no sabría decirte (…) Y acerca de mi relación con Daniela, no te podría decir nada al respecto. Estamos bien, y como te digo, lo único que te puedo decir es que hemos decidido no hablar de la relación, y bueno si ha hecho esas historias, está bien, fácil fue de broma, de chiste”, dijo el ex de Daniela Darcourt.

