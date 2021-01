Ex pareja de la ‘Pantera’ Zegarra le dice: “¡Cumple con tu hija!”

Compartir Facebook

La ex pareja y madre de la hija del boxeador David ‘Pantera’ Zegarra, Ana Cecilia Ayala, demandó en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur al ex combatiente por no cumplir con la pensión de alimentos de la menor hija que tienen en común. Según contó Ana a Karibeña, el deportista no ve a su hija ni mucho menos cumple con los gastos de la menor desde la quincena de noviembre del año pasado.

“Mi hija pide verlo y él le dice que está trabajando. Desde la quincena de noviembre del año pasado no la ve, solo le trajo dos faldas y sandalias. Mi hija es una niña que ya se da cuenta de las cosas. Lo he invitado a conciliar pero él no ha asistido a ninguna de las citaciones, es por eso que decidí denunciarlo para que legalmente cumpla con mi hija”, comentó Ayala.

Asimismo, Ana cuenta que en un inicio acordó que ‘Pantera’ pagaría las deudas que tenían tras su separación, mientras que ella cubría los gastos de la menor. Sin embargo, con el tiempo el boxeador dejó de asistir a su hija, a tal punto que cuando le pedía pagar los gastos, ella recibía maltratos verbales por parte de Zegarra.

“La verdad es que estoy cansada de suplicarle que cumpla con los gastos de mi hija. Se molesta por todo lo que le digo y me maltrata con insultos. La psicóloga de mi hija me recomendó que ella ya no vaya a la casa de él, donde vive con su actual pareja, porque mi pequeña le contó que le daba tristeza que su papá ya no esté con nosotras .

La psicóloga señaló que era algo negativo por eso me recomendó que su papá la saque al parque o la vea en otro lado. Lo único que le pido es que cumpla con mi hija”, acotó la ex pareja de la ‘Pantera’.

