Ex pareja de Magaly Solier le pagará tratamiento: “Necesita ayuda”

Luego que la actriz Magaly Solier apareciera en un el programa “Magaly TV, la firme” hablando incoherencias y sin reconocer que tiene un problema con el alcohol, su aun esposo Erick Mendoza afirmó estar dispuesto a ayudar a su exesposa por el bien de sus hijos.

“Todos se han dado cuenta que la señora necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, y a través de este espacio, decirle a la señora Magaly (Solier) que yo estoy dispuesto a pagarle un especialista para que se pueda tratar, poner mi camioneta a su disposición para que pueda llevarla, esperarla en sus terapias. Es la mamá de mis hijos, mis niños quieren a su mamá bien”, señaló en el programa de ATV.

Este también negó que tras su separación haya pedido una pensión de alimentos por 8 mil soles, como señaló Solier y aseveró que renuncia públicamente a este supuesto pedido pues prefiere el bienestar de la artista. “Yo no he pedido una pensión de alimentos, públicamente renuncio a la pensión de alimentos, yo prefiero que ella se recupere, que vuelva a ser la gran actriz que es, es lo que más me importa. Hacerle un daño a ella, es hacerles un daño indirecto a mis hijos”, añadió Mendoza que reveló que la actriz le niega a darle el divorcio.

