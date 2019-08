Ex pareja de salsero: “Josimar es agresivo y mal padre”

Por Verónica Rondón

Andrea García, es el nombre de otra de las ex parejas y madre del segundo hijo del salsero Josimar. La joven de 30 años, denunció el año pasado al intérprete de ‘Con la misma moneda’ por no cumplir con la manutención de su pequeño. Hoy se encuentra indignada, al enterarse que tras la separación del cantante con Gianella Ydoña, su hijo ha sido testigo de la nueva relación que tendría con su bailarina, causando confusión emocional en el menor.

“Yo lo mando a mi hijo todos los fines de semana a la casa de su padre y cuando regresa a la casa me dice: mamá mi papá duerme con su amiga”, reveló Alexandra y añadió que tras este incidente ha decidido no mandarlo más a la casa del salsero.

“Lo que he pensado hacer es no enviar a mi hijo a la casa de Josimar como siempre lo hacía. Ahora él va tener que venir a mi casa y visitarlo”, aseguró y calificó al líder de ‘Josimar y su Yambú’ de mal padre.

“Luego de toda la presión mediática que realicé, él ahora está cumpliendo con la pensión de mi hijo y deposita a una cuenta todos los 2 de cada mes, pero es un pésimo padre y ya no le tengo miedo”, agregó.

Cabe mencionar, que según Alexandra, su separación con Josimar Fidel, se debió a que él la maltrató físicamente cuando tenía apenas 4 meses de gestación. “Yo me separé por maltrato, Josimar es una persona muy agresiva también. Me fui de casa un lunes y el miércoles ya estaba viviendo otra mujer, porque cuando fui a recoger el resto de cosas que quedaban ya estaba la mujer ahí durmiendo en mi cama. Lo mismo que le pasa ahora a Gianella, y eso no es nuevo”, precisó.

Saca cara por cantante

La productora de Josimar, Jennifer Vásquez, salió a desmentir a Gianella Ydoña, aún esposa del cantante, quien reveló que el salsero la botó de su casa. “La verdad que esta versión pierde credibilidad cuando el mismo programa que entrevistó a Gianella (Magaly TV la firme), sacó una denuncia de abandono de hogar que le hizo él a ella”, reveló la productora quien deslizó que ‘La protagonista’ está mintiendo.

Finalmente, conto que el fin del matrimonio del cantante no se debe a la bailarina de su orquesta.

‘La protagonista’ se limpia

Ante las especulaciones de una supuesta adicción que se deslizó en ‘Válgame Dios’, la misma Gianella salió a defenderse. “Yo cuido a mi hijo todo el día, si lo mando a la casa de su papá es porque él el me lo pidió y de buena onda lo mando. Yo no tengo ningún tipo de adicción”, reveló.