Exbailarina tuvo romance con Josimar cuando era menor de edad

Angye Zapata, la misteriosa bailarina con la que hace unos meses fue relacionado el cantante Josimar, declaró en el programa ‘Magaly TV: la firme’ y confirmó que sí tuvo una relación de tres meses con el salsero, cuando aún era menor de edad.

La joven de 18 años, comentó que el acercamiento del intérprete de ‘La Protagonista’ se dio en abril del presente año y, tras confirmarle que su relación con Gianella Ydoña había llegado a su fin. “Yo accedo a sus coqueteos cuando le pregunto desde hace cuándo se había separado… Me dijo en diciembre”, dijo.

Desmintió a la expareja del salsero, quien la acusó de ser la causante del fin de su relación. “Ella estaba más enterada que todos cuando yo empecé una relación con él. Fue muchísimo después de que ella se separara”.

Angye dijo que no podían oficializar su relación porque la producción de Josimar se los había prohibido, ya que en ese entonces aún tenía 17 años de edad. Añadió que el motivo de su separación fue el peso mediático y no dudó en contar que al salsero no le gustaba que ella hiciera una carrera en el baile.

La joven también revelo que el cantante sigue escribiéndole mensajes de texto, pese a que ahora se luce con su nueva pareja María Fe Saldaña. “Yo me enteré que ellos cumplen meses cada cinco y un cuatro a mí me decía que me amaba. Sigue mandando mensajes y personas diciendo que me ama pero ya no volvería con él, igual le deseo lo mejor”, remarcó.