Excompañeros de Linda Caba la acusan de tener corona en Explosión Iquitos

Fuertes declaraciones. Dos exintegrantes Explosión Iquitos acusaron a la actual vocalista, Linda Caba, de tener corona dentro de la agrupación, ya que es la pareja del dueño por lo que podría tener un mal comportamiento frente a otros.

El cantante de la orquesta, Luis André, reveló que Linda Caba hace y deshace dentro de Explosión, pues si te llevas mal con ella, prácticamente, puedes ir buscando otra agrupación. La razón principal es que tiene una relación con Raúl Flores, dueño de Explosión Iquitos.

“Linda Caba es la mujer de Raúl Flores. Ella considera si una persona no le cae bien, simplemente esa persona no va. Más que nada pasa con mujeres. Si no te llevas con la que ahora es la protagonista, ya prácticamente anda buscando otro grupo. Actualmente Explosión de Iquitos está siendo representado por Linda”, mencionó.

Asimismo, la exintegrante de la orquesta, Stefany Ramírez, admitió que trabajar junto a ella fue una pésima experiencia, pues la minimizaba por cómo se vestía.

“Mi experiencia ha sido pésima con ella, ha sido horrible. Ella me trataba como que ella se viste mejor, minimizándome y yo lloraba mucho. Siempre ha tenido su corona, de repente por estar con el hijo del dueño”, indicó.

Como se recuerda, Explosión Iquitos ha ganado gran popularidad, debido al éxito de su canción “No se”, la cual se hizo viral por la coreografía hecha por el “Ingeniero Bailarín” y “La Uchulú”. A partir de ahí, la agrupación ha sido invitada a distintos medios.

