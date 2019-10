Excongresistas se resisten a reconocer disolución de Parlamento

Los congresistas que se oponen a la disolución del Congreso “están viviendo en un mundo paralelo”, afirmó ayer el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi , pues la mayoría de peruanos han retomado sus actividades diarias tras esa medida presidencial.

“Ellos siguen en un universo paralelo que no le hace bien al país”, señaló al criticar la demanda competencial que presentó el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quien firmó el documento como presidente del Congreso.

“La Comisión Permanente [si puede presentar demanda competencial], pero firmando como tal. Lo que no puedes hacer es no entender lo que está pasando. El Congreso ha sido disuelto, no tiene presidente, tiene presidente de la Comisión Permanente, respetemos el orden”, expresó.