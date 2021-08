¡Exige su pago! Ex abogado de Sheyla Rojas revela que le debe más de mil dólares

Compartir Facebook

¡Está misia! El ex defensa de la ‘leona loca’ la acusa de deudora y afirma que no quiso continuar con el juicio contra la ‘Urraca’ por la deuda.

¡En el ojo de la tormenta! Sheyla Rojas no se salva de los escándalos y esta vez su ex abogado la acusa de ‘morosa’ por no pagarle más de mil dólares durante sus servicios, aprovechó en reclamarle por presumir sus lujosos regalos cuando le debe dinero.

Según la versión del abogado indicó que la ex chica reality iba a pagar su deuda en fracciones, pero al parecer no cumple con lo acordado: “Ella había comentado que sí iba a pagar pero al final nunca hubo el pago”, señaló.

Además sacó a la luz unos polémicos audios donde se escucharía a la influencer diciendo que no tiene dinero, pese a que vive una vida llena de lujos: “Doctor, ¿usted cree que yo le pueda, quizás, ir pagando en partes? O ir como amortizando porque justo también ahorita estoy súper ajustada”, se le escuchaba a Sheyla.

DESMIENTE EL JUICIO CONTRA MAGALY

Luis Miguel Galarza aseguró que la modelo dejó el juicio contra la ‘Urraca’ debido a la deuda que tiene con sus defensas. Cabe indicar que Sheyla mencionó en la entrevista con Magaly que no continuó el juicio porque sus abogados se habían peleado, sin embargo no es cierto: “Salió del país, se fue y no vino más dejando a gente como yo colgada”, concluyó.

SHEYLA ENTIERRA JUICIO

Para sorpresa de muchos, Sheyla Rojas se enlazó con Magaly Medina, donde reveló por qué se tiró para atrás con la demanda millonaria que le entabló a la figura de ATV por violación a la intimidad, luego que mostrará sus mensajes de celular sobre el futbolista Luis Advíncula en su programa.

“En cuanto al juicio, yo me sentí muy vulnerada por tu programa, por ti y por tu producción, lamentablemente no se pudo llegar a más, mis abogados tuvieron una discusión y en temas legales no me quise ver envuelta. Y decidí dejar las cosas ahí, pero invadieron mi privacidad y tú le diste pantalla para que muestre una conversación súper privada”, acotó.

La exconductora también dio detalles de cómo conoció a Luis Miguel Galarza, conocido como ‘Sir Winston’, el empresario mexicano que la flechó. “Cuando fui a una cena, mi amigo me presenta a mi novio y fue amor a primera vista. Él me dijo que me quede un mes y le dije bueno, pero me quedo en otro lado”, precisó Sheyla.

