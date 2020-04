Exministra de Salud le ganó guerra al COVID-19

Compartir Facebook

Un milagro. La exministra de Salud, Zulema Tomás, que dio positivo a coronavirus hace más de tres semanas, se recuperó y confesó que el mantener aislamiento en su casa, reposo absoluto, ingesta de mucho líquido y una alimentación rica en proteína, fue fundamental para ganarle al COVID-19.

FULL LENTEJITAS

Explicó que cuando el virus ingresa al cuerpo se produce una lucha interna entre este y el sistema inmunológico y, por esa razón, es clave tomar mucha agua y tener una buena dieta.

“Uno pierde líquido porque se suda bastante a causa de la fiebre. Es recomendable ingerir dos litros de líquidos como agua, linaza o jugo de naranja, además de comer carne de pollo, pescado, hígado, lentejitas, y lo necesario para fortalecer nuestro sistema inmunológico”, comentó.

SALVAR VIDAS

Dijo que no recuerda dónde se contagió el virus, pero por su labor de médico, mencionó que es probable haya estado en contacto con una superficie contaminada.

“Me encuentro bien de salud y con todas las fuerzas de que puedo continuar con esta misión tan hermosa que es salvar vidas”, aseveró.

NO SENTÍA OLORES

Sostuvo que antes de ser diagnosticada no presentó tos ni fiebre, sino dolor de cabeza y garganta. Un detalle que llamó su atención fue que no sentía olores ni sabores. Por eso, se animó a realizar la prueba.

“Cuando recibí la noticia, teniendo en cuenta la letalidad que produce, es como un shock, es angustiante, pero no por uno, sino por el entorno con el que nosotros hemos socializado. Gracias a Dios, mis contactos y mi familia salieron negativo”, aseguró.

REPOSO ABSOLUTO

Recomendó que las mascarillas y el lavado frecuente de manos es importante para prevenir contagios. “De todo corazón, quédense en sus casas y sigan cumpliendo con el aislamiento social, es por nuestro bien”, expresó.

“Hago un llamado realmente a la población para no esperar las pruebas, ya sea moleculares o rápidas, porque como su nombre dice son pruebas auxiliares, de ayuda diagnóstica. La sintomatología es la que manda. No esperemos tener la triada de cefalea, tos y fiebre, basta que tengamos un dolor de garganta, dolores de cabeza o malestar general para inmediatamente usar la mascarilla y no quitárnosla en la casa”, manifestó.

EL DATO

Tomás reconoció que los mensajes de aliento, solidaridad, oraciones de familiares, amigos y pacientes contribuyeron a su recuperación. “Me siento muy agradecida por eso”, acotó.