ExMiss Perú insiste en supuesto complot para quitarle la corona

La exmiss Perú Anyella Grados se presentó en ‘El valor de la verdad’ y afirmó que Camila Escribens era la más interesada en que se supiera de la juerga de las reinas que ocurrió en Rioja, pues ella era la virreina del concurso de belleza; y aseguró que le hicieron un complot para que pierda la corona. Recordemos que se difundieron varias imágenes en las redes sociales donde Anyella sale vomitando en estado de ebriedad y divirtiéndose en una discoteca.

Al ser consultada si cree que Escribens filtró sus videos, Anyella respondió: “Sí (verdad)”. “Aquí hubo un complot, es demasiado evidente. ¿Quiénes están detrás de ello? No lo sé. Los indicios, uno no graba a una persona en ese estado, después no se los pasas a cualquier persona como si fuera cualquier video de tu amiga riéndose”, indicó la modelo.

“(Camila Canicoba) dijo que (el video) solo se lo pasó al coordinador general. Después yo me entero por una conversación que tuve con Jessica Newton que ella no sabía porque dijo eso, porque en realidad se lo pasó a dos personas, al coordinador y a Camila Escribens”, añadió.

Además, Anyella contó que mientras la Miss Teen la grababa se reía y acercaba la cámara a su rostro. “Es doloroso recordarlo. La cogida de cabello, yo creí que era por un tema de no ensuciarme, pero al ver el video ya sé por qué es”, aseveró.

DEMANDA EN VEREMOS

De otro lado, la modelo afirmó que todavía no sabe si tomará acciones legales contra las misses involucradas. “Es un tema complicado, un tema judicial es complicado de llevar, es un delito de violación a la intimidad. Me he sentado a analizar todo, pero no he llegado a una decisión concreta todavía”, indicó.